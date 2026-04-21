La 25^ edizione di Amici volge alla sua conclusione: tra circa quattro settimane, infatti, il pubblico potrà scegliere il vincitore tra i ragazzi che riusciranno ad arrivare in finale. Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza sui social, però, in una delle prossime puntate potrebbe accadere una cosa inaspettata: si dice che tra il sesto e l'ottavo appuntamento serale ci dovrebbe essere una doppia eliminazione.

L'indiscrezione sul futuro prossimo di Amici

Mancano due giorni dalla registrazione della sesta puntata del serale di Amici e Amedeo Venza ha attirato l'attenzione dei fan del programma svelando cosa potrebbe accadere da qui alla finale di metà maggio.

In una storia che ha postato sul suo profilo Instagram, infatti, l'esperto di gossip ha scritto: "In una delle prossime puntate dovrebbero esserci nuovamente due eliminazioni, ma non si sa ancora quando".

Stando a quest'indiscrezione ancora tutta da verificare, dunque, la produzione starebbe preparando un colpo di scena che potrebbe spiazzare sia i ragazzi che i telespettatori: il ritorno della doppia eliminazione prima della scelta dei finalisti di questa edizione.

Tutti gli esclusi del serale

Il pomeridiano di Amici si è concluso con l'assegnazione di 17 maglie oro, un vero e proprio record da quando esiste questo meccanismo.

Visto l'elevato numero di allievi in gara, nella prima puntata c'è stata una tripla eliminazione, poi dalla settimane seguente si è scesi a due e poi ad una sola.

Fino ad ora la giuria ha escluso dalla competizione Opi, Antonio, Michele, Valentina, Simone, Caterina, Kiara e Plasma, ma già da giovedì prossimo a quest'elenco si aggiungerà almeno un altro nome.

Chi rischia questa settimana

Per il momento non si sa se e quando ci sarà una doppia eliminazione, quindi i fan di Amici stanno facendo ipotesi su un'unica persona che potrebbe lasciare la gara nella sesta puntata del serale.

In rete sono in molti a pensare che al ballottaggio di questa settimana ci potrebbero finire i tre talenti che fino ad ora sono sempre stati salvati e si tratta di Gard del team Pettinelli-Emanuel e di Elena e Nicola che sono nella squadra capitanata da Zerbi e Celentano.