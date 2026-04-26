L'eliminato della sesta puntata del serale di Amici è Alex, ovvero l'unico ballerino che era al ballottaggio questa settimana. L'uscita del latinista cambierà un po' gli equilibri della gara: da qui alla fine Veronica Peparini (che è rimasta senza allievi) e Lorella Cuccarini non potranno schierare esibizioni di ballo, invece Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avranno molte carte da giocare essendo a capo di un team composto da quattro talenti (due cantanti e due danzatori).

La scelta della giuria di Amici

Al termine della sesta puntata del serale di Amici ci sarebbero dovute essere due eliminazioni, ma l'indecisione di Elena D'Amario ha portato ad un cambiamento di questa regola in corsa.

La giurata ha chiesto ed ottenuto di far diventare provvisoria l'esclusione dalla gara di uno tra Alex e Angie (sarebbe dovuta essere definitiva), ma alla fine il latinista è stato estromesso dalla gara dopo il ballottaggio, quindi la sua uscita è stata solo rimandata di un paio d'ore.

Con l'addio del ballerino alla scuola, cambieranno diverse cose negli equilibri della competizione: Veronica Peparini è rimasta senza alunni da poter schierare e, di conseguenza, anche la squadra che guida con Lorella Cuccarini non avrà più danzatori da far esibire da qui alla finale.

Quattro titolari per Zerbi e Celentano

Se i team Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel sono composti da due allievi ciascuno, quello capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ne ha il doppio a tre puntate dalla fine del programma.

Quelli che i fan di Amici chiamano gli Zerbi-Cele, infatti, sono ancora in quattro: Elena e Riccardo per il canto, Emiliano e Nicola per il ballo.

Attualmente questa squadra sta dominando al serale, ma nei prossimi appuntamenti potrebbero esserci interessanti capovolgimenti di fronte.

I commenti degli spettatori

L'eliminazione di Alex da Amici ha lasciato un po' di amaro in bocca ai fan che pensano che i ballerini meriterebbero più dei cantanti in quest'edizione.

"Che pagliacciata", "Non sanno più come proteggere Riccardo", "Doveva uscire Elena", "Che buffonata", "La finta indecisione di Elena D'Amario è l'ennesima prova di quanto vogliono portare avanti solo chi piace a loro, in questo caso Angie e Riccardo", "Non meritava di uscire, ma si sa che lì ci sono tanti raccomandati", si legge su X.