Sabato 11 aprile, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25. Una delle esibizioni di Riccardo Stimolo è stato nuovamente oggetto di scontro tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli con quest'ultima che ha criticato il giudice campano: "Tu parli con frasi fatte". A detta dell'insegnante di canto, il ragazzo da quando è entrato nella scuola non avrebbe avuto alcun miglioramento.

Gigi D'Alessio critica Pettinelli: 'Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa'

Durante la quarta puntata del Serale di Amici di Maria, Riccardo Stimolo è stato schierato da Rudy Zerbi e ha cantato il brano Uomo che cade a pezzi - brano portato a Sanremo 2026 da Tredici Pietro.

Terminata l'esibizione anche Anna Pettinelli si è complimentata con l'allievo, ma non ha esitato a lanciargli una stoccata: "In questi mesi ho sentito cantare un solo pezzo decente ed è questo". In disaccordo Gigi D'Alessio ha replicato alla coach, sostenendo che Riccardo è in grado di cantare qualsiasi tipo di brano. Nel momento in cui Anna Pettinelli ha precisato di aver visto l'intero percorso del cantante, il giudice ha lanciato una frecciatina: "Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa". "Facile parlare con frasi fatte", la replica stizzita di Anna Pettinelli.

Il botta e risposta divide gli spettatori

Su X, l'ennesimo botta e risposta tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli è stato oggetto di discussione: da un lato c'è chi si è schierato con la coach di canto, mentre dall'altro c'è chi ha difeso il giudice.

Uno spettatore ha affermato: "Mi dispiace ma stavolta ha pienamente ragione Anna. Gigi non conosce il percorso di Riccardo". Un altro utente ha affermato: "Gigi D'Alessio sta dimostrando di non fare bene il giudice, visto che dice l'esatto opposto di Pettinelli solo perché non la sopporta". Un utente ha invece affermato: "D'Alessio ha ragione con Riccardo Stimolo, non si giudica il brano ma la performance". Infine c'è chi si è detto divertito da questi continui litigi: "La gara ok, ma questi botta e risposta sono linfa vitale per il programma".

Amici 25: riassunto 4° puntata

La prima manche della quarta puntata puntata del Serale di Amici 25 ha visto sfidarsi la squadra Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lo: Nicola ha vinto il guanto di sfida contro Alessio.

Gard ha invece vinto la sfida contro Caterina. Dunque al ballottaggio finale è finito Alessio. Nella seconda manche Caterina è finita al ballottaggio, mentre nella terza manche tra Peparini-Cuccarini e Zerbi-Celentano Alex è finito al ballottaggio.

Al termine delle tre gare, Caterina ha perso ed è stata eliminata dal talent show di Maria De Filippi.