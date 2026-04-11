Plasma e Flavia sono stati i primi allievi di quest'edizione di Amici a regalare un po' di gossip ai telespettatori. Dopo un corteggiamento serrato, il cantante è riuscito a conquistare la compagna di classe e sono nati ufficialmente quelli che i fan avevano ribattezzato i "Flasma". A distanza di una settimana dalla sua eliminazione dal serale, a Verissimo il ragazzo si è dichiarato single, quindi la sua ultima relazione è finita quando viveva ancora nella casetta.

Le dichiarazioni dopo l'eliminazione da Amici

A poche ore dalla messa in onda della quarta puntata del serale di Amici, Silvia Toffanin ha intervisto i due allievi che sono stati eliminati sabato scorso.

Dopo aver chiacchierato a lungo con Valentina, la conduttrice di Verissimo si è confrontata con Plasma e gli ha fatto molte domande sul suo percorso nella scuola e sul problema di salute che ha svelato solo dopo il verdetto della giuria (un polipo alle corde vocali che gli impedirebbe di cantare al meglio delle proprie possibilità).

"E l'amore?", ha chiesto la conduttrice ai suoi ospiti.

Se la giovane cantautrice si è detta pronta a continuare la frequentazione con Nicola (ballerino della scuola), Plasma ha sorpreso tutti: "In questo momento sono libero, sono single".

Ai fan di Amici sono bastate queste poche parole per comprendere che la storia che l'allievo aveva iniziato con Flavia nella casetta è ufficialmente finita.

Il flirt e il silenzio dopo l'uscita di Flavia dalla scuola

La storia tra Plasma e Flavia è stata raccontata in diversi daytime di Amici, dal tentennamento iniziale della ragazza ai baci che i due si sono scambiati davanti alle telecamere durante il pomeridiano.

Chi ha seguito quest'edizione del talent, inoltre, ricorderà come si è esposto il titolare per difendere la compagna dalle critiche dei professori, soprattutto quelle che le hanno rivolto prima di mandarla a casa.

Da quando è uscita dalla scuola, però, la giovane non ha mai parlato del fidanzato e non lo ha supportato a distanza e questo è bastato per dare il via alle prime voci di crisi.

Oggi è stato lo stesso Plasma ad annunciare la fine della relazione nel salotto di Verissimo.

Chi sarà eliminato nella quarta puntata

Al termine della puntata di Amici dell'11 aprile i fan scopriranno chi lascerà la gara tra i tre allievi al ballottaggio.

La giuria dovrà decidere tra Alessio, Alex e Caterina, e tra i fan sono in molti a pensare che a rischiare l'eliminazione sarebbero soprattutto il latinista e la cantante.