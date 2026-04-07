Da alcuni giorni sul web si sta parlando molto della rivelazione che ha fatto Plasma quando è stato eliminato dal serale di Amici. Sui social sono stati in molti ad andare contro il programma quando hanno saputo che il cantante ha gareggiato per mesi con un polipo alle corde vocali, soprattutto perché gli autori avrebbero permesso ad Anna Pettinelli di attaccare il ragazzo sull'intonazione pur essendo a conoscenza del suo problema di salute.

La confessione dell'allievo di Amici

Anche se mancano pochi giorni alla registrazione della quarta puntata del serale di Amici, sul web si sta discutendo ancora di quello che ha raccontato Plasma quando ha perso il ballottaggio contro Angie e Caterina.

Con il supporto di Maria De Filippi in collegamento, il cantante ha svelato ai compagni e al pubblico che per mesi ha gareggiato con un problema di salute non grave, ma che non gli avrebbe permesso di rendere al cento per cento.

L'allievo ha scoperto di avere un polipo alle corde vocali che andrebbe operato, ma ha scelto di continuare il percorso nel talent senza dire nulla.

Questa notizia ha spiazzato soprattutto quegli spettatori che sanno che per settimane Anna Pettinelli ha criticato il giovane sull'intonazione e sui suoi limiti vocali, una dinamica che non sarebbe mai dovuta nascere visto quello che ha confessato il titolare dopo l'eliminazione.

Il malcontento del pubblico

In questi giorni tanti fan di Amici hanno espresso un'opinione su quello che ha rivelato Plasma, e quasi tutti si sono scagliati contro il programma.

"Ma perché non l'hanno detto prima che ha un problema di salute? Per me è follia", "Hanno permesso che il pubblico e Anna Pettinelli gli andassero contro pur sapendo questa cosa, assurdo", "Gravissimo non aver informato Anna di questa cosa", "Poteva tornare l'anno prossimo, è stato stupido", "Gli autori sapevano e hanno montato la dinamica sull'intonazione, pessimi", "Io sono scioccata da quello che è diventato questo programma", si legge su X di recente.

gli autori sapevano tutto e gli hanno comunque montato una dinamica sull'intonazione in cui avrebbe dovuto spingere ulteriormente sulla voce. siete pessimi. #amici25 #plasma pic.twitter.com/jJo695BmT7 — flavia's aura (@_giuliabs) April 4, 2026

In arrivo un'altra eliminazione

La quarta puntata di Amici si registrerà giovedì 9 aprile, quindi tra pochi giorni i fan scopriranno chi lascerà la gara ad un mese dall'inizio del serale.

Stando alle preferenze che i giudici hanno espresso fino ad ora, a rischiare potrebbe essere Caterina, che è già finita al ballottaggio due volte nelle ultime settimane.