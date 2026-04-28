Manca poco alla fine dell'edizione 2025/2026 di Amici, per la precisione tre puntate che porteranno alla proclamazione del vincitore di quest'anno. Il 30 aprile e il 7 maggio ci saranno le ultime due registrazioni della stagione, poi la domenica successiva (17/05) Maria De Filippi condurrà la diretta nel corso della quale il pubblico potrà scegliere i migliori allievi attraverso il televoto.

Gli ultimi appuntamenti della stagione

La settima puntata di Amici si registrerà giovedì 30 aprile e sarà uno degli ultimi appuntamenti stagionali con il talent-show di Canale 5.

Come si legge sul web in queste ore, le riprese di quest'edizione si interromperanno il 7 maggio e non ricominceranno prima della metà di settembre.

Chi segue il format da tempo saprà che la finale è l'unica puntata che va in onda in diretta per permettere al pubblico di scegliere il vincitore attraverso il televoto.

Stando a quello che riporta Amici News, questa stagione si concluderà domenica 17 maggio (non sabato 16 per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai 1).

I commenti dei fan di Amici

La 25^ edizione di Amici sembra non essere mai entrata nel cuore del pubblico, e a provarlo sarebbero anche i commenti di molti fan sulla finale sempre più imminente.

"Finalmente sta per finire una delle edizioni peggiori di sempre", "In finale scopriremo come cantano davvero i ragazzi perché non ci sarà la post-produzione", "Altre tre puntate e si leveranno dalle scatole", "Era ora", "Menomale che è quasi finito", "Torneremo a respirare", "Quest'edizione è stata uno strazio", "Manca poco, restiamo uniti", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni della settima puntata

A due giorni dalla registrazione della settima puntata del serale di Amici, è stata svelata l'identità dei personaggi famosi che parteciperanno al gioco Password.

Questa settimana, dunque, Alessandro Cattelan condurrà una sfida che vedrà contrapposto due attori amatissimi: Giulia Michelini e Marco Bocci.

Ovviamente non mancheranno un ospite comico e un altro che sarà in studio per promuovere un nuovo brano, un po' come è accaduto la volta scorsa con Serena Brancale.
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