Manca poco alla fine dell'edizione 2025/2026 di Amici, per la precisione tre puntate che porteranno alla proclamazione del vincitore di quest'anno. Il 30 aprile e il 7 maggio ci saranno le ultime due registrazioni della stagione, poi la domenica successiva (17/05) Maria De Filippi condurrà la diretta nel corso della quale il pubblico potrà scegliere i migliori allievi attraverso il televoto.

Gli ultimi appuntamenti della stagione

La settima puntata di Amici si registrerà giovedì 30 aprile e sarà uno degli ultimi appuntamenti stagionali con il talent-show di Canale 5.

Come si legge sul web in queste ore, le riprese di quest'edizione si interromperanno il 7 maggio e non ricominceranno prima della metà di settembre.

Chi segue il format da tempo saprà che la finale è l'unica puntata che va in onda in diretta per permettere al pubblico di scegliere il vincitore attraverso il televoto.

Stando a quello che riporta Amici News, questa stagione si concluderà domenica 17 maggio (non sabato 16 per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai 1).

Ultime due registrazioni.

Questo giovedì e giovedì prossimo (semifinale).

Domenica 17 FINALE.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 28, 2026

I commenti dei fan di Amici

La 25^ edizione di Amici sembra non essere mai entrata nel cuore del pubblico, e a provarlo sarebbero anche i commenti di molti fan sulla finale sempre più imminente.

"Finalmente sta per finire una delle edizioni peggiori di sempre", "In finale scopriremo come cantano davvero i ragazzi perché non ci sarà la post-produzione", "Altre tre puntate e si leveranno dalle scatole", "Era ora", "Menomale che è quasi finito", "Torneremo a respirare", "Quest'edizione è stata uno strazio", "Manca poco, restiamo uniti", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni della settima puntata

A due giorni dalla registrazione della settima puntata del serale di Amici, è stata svelata l'identità dei personaggi famosi che parteciperanno al gioco Password.

Questa settimana, dunque, Alessandro Cattelan condurrà una sfida che vedrà contrapposto due attori amatissimi: Giulia Michelini e Marco Bocci.

Ovviamente non mancheranno un ospite comico e un altro che sarà in studio per promuovere un nuovo brano, un po' come è accaduto la volta scorsa con Serena Brancale.