Non sono passate neppure due settimane dalla sua eliminazione dal serale di Amici, ma Caterina si è già presa la sua rivincita. Con un post su Instagram, infatti, la giovane ha annunciato l'inizio della sua collaborazione con La Tarma Records, la casa discografica di tanti artisti famosissimi, come Angelina Mango e Ollly.

La nuova avventura dopo l'addio ad Amici

Mentre i ragazzi di Amici si preparano ad affrontare la sesta puntata del serale, una delle ultime eliminate ha già voltato pagina.

Come documenta una foto che è stata postata sui social oggi, 20 aprile, Caterina ha firmato un contratto discografico con La Tarma Records e a breve pubblicherà il suo primo album.

"Benvenuta Cate!", è il messaggio che la manager Marta Donà e tutti i suoi collaboratori hanno voluto dedicare alla giovane cantautrice che dora in avanti lavorerà con loro.

L'ormai ex allieva del talent, dunque, sarà seguita dallo stesso staff che si occupa di artisti famosissimi come Angelina e Olly.

L'ospitata a Verissimo

Ad una settimana dalla sua eliminazione dal serale di Amici, Caterina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Proprio come accade a tutti i ragazzi che vengono esclusi dal talent, anche la cantante si è raccontata nel salotto del people show che va in onda sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.

La giovane ha parlato della sua famiglia, dei legami che ha stretto con gli altri titolari della scuola e di cosa sogna per il suo futuro professionale e non solo.

Chi rischia nella prossima puntata

A contendersi la vittoria in quest'edizione di Amici sono rimasti in nove, per la precisione quattro ballerini e cinque cantanti.

Giovedì 23 aprile ci sarà la registrazione della sesta puntata del serale e i giudici dovranno eliminare un titolare, quello che li convincerà meno durante la gara a squadre.

Non sarebbe da escludere un ballottaggio tra gli unici tre alunni che non hanno mai rischiato fino ad ora, ovvero Elena, Gard e Nicola; per tutti gli altri talenti, invece, sarebbe il secondo spareggio da quando è iniziata la nuova fase del programma.

Il nome dell'eliminato della settimana, infine, sarà svelato solamente sabato sera su Canale 5.