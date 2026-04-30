C'era grande attesa per le anticipazioni della settima puntata di Amici, che è stata registrata il 30 aprile e che andrà in onda sabato 2 maggio. Al termine delle riprese è emerso che i giudici hanno deciso di promuovere alla semifinale Emiliano, Nicola, Alessio, Elena ed Angie ovvero gli allievi che non sono finiti al ballottaggio per la doppia eliminazione di questa settimana.

Chi parteciperà all'ottava puntata di Amici

La registrazione della settima puntata del serale di Amici è stata decisiva per tutti i ragazzi ancora in gara: alcuni sono finiti a rischio eliminazione e altri hanno raggiunto la semifinale.

Come sempre a prendere tutte le decisioni sono stati i giudici del cast, che in questa fase del programma sono gli unici che hanno in mano il futuro degli allievi all'interno della scuola.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web oggi, 30 aprile, svelano che i semifinalisti ufficiali di questa edizione del talent sono Emiliano, Nicola, Alessio, Elena ed Angie.

A loro si aggiungerà il titolare che non verrà eliminato tra Lorenzo, Riccardo e Gard (due usciranno e uno andrà avanti nella competizione).

Chi rischia l'eliminazione

Visto la scorsa settimana Elena D'Amario ha cambiato i piani della produzione a causa della sua decisione, la doppia eliminazione che ci sarebbe dovuta essere nella sesta puntata è slittata alla settima.

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Amici del 30 aprile, infatti, al ballottaggio ci sono finiti in tre e solamente uno si salverà e approderà alla semifinale.

La giuria dovrà decidere chi mandare via tra Lorenzo, Riccardo e Gard, tutti rappresentanti della categoria canto.

Il ritorno di Sarah Toscano

Per più di un mese i fan di Sarah si sono lamentati della sua mancata ospitata al serale di Amici, ma oggi sono stati accontentati.

La vincitrice della 23^ edizione del talent, infatti, ha partecipato alla registrazione della settima puntata e ha cantato sia il suo singolo Atlantide che un medley di alcuni brani che ha portato al successo dopo il programma.

In studio è tornata anche Gaia, che ha eseguito in anteprima la canzone Bossa Nostra che sarà disponibile ovunque dal 1° maggio.