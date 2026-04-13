Il daytime di Amici che è andato in onda il 13 aprile è stato interamente dedicato ai commenti degli allievi a quello che è successo nella quarta puntata del serale. Quando Lorenzo ha detto che secondo lui Angie avrebbe dovuto ottenere il punto contro Elena nella seconda manche, quest'ultima si è opposta definendo l'esibizione della compagna di classe più ricca della sua (per la presenza del corpo di ballo e di una scenografia) e per questo lei avrebbe meritato la vittoria.

La discussione tra le cantanti di Amici

Nell'attesa di registrare la quinta puntata del serale di Amici (le riprese sono previste giovedì 16 aprile), i ragazzi hanno commentato quello che è accaduto sabato scorso in studio.

Quando è arrivato il momento di dare un'opinione sulla sfida tra Elena e Angie, Lorenzo si è esposto dicendo che secondo lui la giuria avrebbe sbagliato ad assegnare il punto alla cantante del team Zerbi-Celentano: "Per me Angie è stata incredibile su Mi sei scoppiato dentro il cuore, meritava di vincere".

"Io non sono d'accordo. In Per Elisa ho messo tutta me stessa e poi la sua performance era piena, aveva una scenografia e invece io ero da sola", ha subito ribattuto la giovane cantautrice.

Talenti a confronto al serale

Angie non ha gradito il commento di Elena, anzi si è detta molto dispiaciuta delle parole che aveva appena ascoltato.

"Stai sminuendo quello che ho fatto perché avevo i ballerini, non è bello", ha affermato la titolare del team Cuccarini-Peparini.

"Ma no, lo sai quanto ti stimo. Ho solo sottolineato che io non avevo la scenografia come te", ha provato a giustificarsi la cantante.

"Ecco qui, ho creato un dissing. Non volevo", ha chiosato Lorenzo per provare a smorzare la tensione che c'era nella casetta in quel momento.

Elena e Angie si sono confrontate nella seconda manche e… #Amici25 pic.twitter.com/Kaj1OZkz72 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 13, 2026

La reazione degli spettatori

Questo vivace botta e risposta tra Angie e Elena ha animato la discussione anche tra i fan che commentano Amici sui social.

"Angie è stata più brava, la sua esibizione era più difficile vocalmente", "Elena è troppo presuntuosa", "In quella sfida Angie è stata superiore, bisogna ammetterlo", "Elena teme Angie e si vede chiaramente", "Adesso una persona non può più dire cosa ha preferito perché sua maestà si offende? Dai su", si legge su X.