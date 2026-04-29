Sono passate alcune settimane dall'eliminazione di Valentina da Amici, ma la sua relazione con Nicola sembra non aver risentito né del distacco né della lontananza. Lo scorso 28 aprile, infatti, è andata in onda una parte della videochiamata che i due ragazzi hanno fatto nella scuola (la cantante era a casa sua) e i telespettatori sono rimasti colpiti dall'emozione che entrambi hanno provato quando si sono rivisti.

La sorpresa per l'allievo di Amici

Nell'attesa di partecipare alla registrazione della settima puntata del serale di Amici, Nicola ha vissuto un'emozione inaspettata.

Il ballerino è stato convocato in sala prove con una scusa e improvvisamente si è ritrovato in videochiamata con Valentina, la ragazza alla quale si è legato durante il percorso nella scuola.

I due si sono scambiati dolci parole e la promessa che si rivedranno non appena lui finirà l'avventura nel talent, ma a colpire i telespettatori è stata la complicità che gli allievi hanno dimostrato di avere anche a distanza e dopo un periodo di lontananza.

Nicola è stato chiamato in sala e… per lui c'è una sorpresa bellissima! #Amici25 pic.twitter.com/loizGfkSwG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 28, 2026

I commenti dei fan sui social

Il sentimento tra Valentina e Nicola è più forte che mai e questo sembra aver colpito la maggior parte dei fan di Amici che l'altro giorno hanno assistito alla videochiamata tra i due.

"Li ho visti raggianti, che bello", "Non avrei mai scommesso su questa coppia", "Hanno troppa voglia di rivedersi, sono molto carini", "Lui è dolcissimo con lei", "Bella coppia", "Questo rapporto mi ha stupito", "Valentina sta benissimo fuori dalla scuola", "Mi piacciono tanto", "Viva l'amore", si legge su X.

Poco amore in quest'edizione

L'edizione di Amici che si concluderà domenica 17 maggio (giorno in cui è prevista la finale in diretta su Canale 5) non ha regalato molti spunti di discussione agli appassionati di gossip.

Da settembre ad oggi, infatti, nella casetta si sono formate pochissime coppie e la maggior parte di essere sono già scoppiate.

Flavia e Plasma si sono fidanzati e poi lasciati nel giro di qualche settimana (la storia sarebbe naufragata subito dopo l'eliminazione di lei), ma anche il flirt tra Riccardo e Maria Rosaria è durato pochissimo e si è trasformato in un'amicizia.

Valentina e Nicola, dunque, sono gli unici allievi di questa stagione che stanno ancora insieme.