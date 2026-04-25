La nuova puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 27 aprile alle 20.50 su Rai 3, torna a raccontare le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, i loro rapporti familiari complicati e scelte difficili da prendere. Le anticipazioni UPAS ci dicono che protagonisti dell'episodio sono ancora Serena, alle prese con dubbi su Maurizio, e le tensioni che coinvolgono Manuela e Micaela. Come se non bastasse, si preparano nuovi problemi che rischiano di mettere in difficoltà soprattutto Eduardo.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Negli ultimi episodi di Un posto al sole il ritorno del padre di Manuela e Micaela ha riaperto ferite ancora fresche, creando una frattura evidente tra le due sorelle.

Se da un lato Manuela ha scelto di riavvicinarsi, spinta dal bisogno di capire e chiudere i conti con il passato, dall’altro Micaela ha reagito con una chiusura netta, quasi rabbiosa. In questo scenario già teso si inserisce Serena, sempre più inquieta dopo aver scoperto alcuni dettagli su Maurizio: un’inquietudine che si è trasformata in veri e propri incubi, confusi ma carichi di significato.

Nel frattempo Eduardo ha cercato di rimettere insieme i pezzi della sua vita portando a termine i lavori a Palazzo Palladini, dando così a Rosa una speranza concreta di stabilità. Ma il passato, ancora una volta, bussa alla porta: vecchie conoscenze e cattive idee rischiano di trascinarlo di nuovo verso scelte pericolose.

E come se non bastasse, le dinamiche familiari di Bice e Sergio continuano a essere un campo minato, con Guido e Mariella impegnati in un difficile ruolo da mediatori.

Il momento delicato di Eduardo

Il percorso di Eduardo negli ultimi mesi è stato tutt’altro che lineare, l'uomo ha provato a rimettere in piedi la sua vita dopo diversi errori. Il lavoro a Palazzo Palladini, in questo senso, è una possibilità concreta per ripartire e aiutare Rosa, ma non basta a chiudere con il passato. Rino e gli altri lo rimettono subito sotto pressione con la proposta di un nuovo colpo. Eduardo prova a tirarsi indietro, ma si ritrova ancora dentro le stesse situazioni di sempre.

Nella nuova puntata di UPAS, stando alle anticipazioni tv, questa tensione si traduce in uno scontro aperto, che mette in evidenza quanto sia sottile il confine tra il tentativo di cambiare vita e la possibilità di ricadere negli stessi errori.

Anticipazioni UPAS del 27 aprile

La puntata di lunedì 27 aprile di Un posto al sole si apre con Serena. Le anticipazioni UPAS, infatti, ci dicono che nonostante i tentativi di mantenere la calma, la donna non riesce a fidarsi completamente di Maurizio: qualcosa non torna, e quella sensazione di allarme continua a farsi sentire. Al contrario, Manuela sembra decisa ad andare fino in fondo: vuole conoscere davvero suo padre, anche a costo di scontrarsi con la diffidenza di chi le sta intorno.

Micaela, invece, resta ferma sulle sue posizioni, ma non tutto è così immobile come sembra. L’intervento di Samuel potrebbe infatti incrinare la sua rigidità, aprendo uno spiraglio inaspettato. Non è ancora una resa, ma forse il primo passo verso un cambiamento.

Intanto la tensione sale a Palazzo Palladini. Quando Rino propone un colpo proprio all’interno del palazzo, Eduardo va fuori di sé dalla rabbia: per lui è un limite che non può essere superato. Ma Persico non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro, e questo scontro rischia di avere conseguenze pesanti.

A smorzare la tensione ci pensa Mariella che prova a giocare d’anticipo e organizza un incontro tra Bice e Massaro per parlare del piccolo Gerry. L’idea è quella di trovare finalmente un punto d’intesa, ma la realtà si rivela più complicata del previsto.

Un posto al sole va in onda ogni giorno su Rai 3 alle ore 20.50.