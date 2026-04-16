Nella nuova puntata del GF Vip, Antonella Elia si é scagliata senza mezze misure contro la competitor Paola Caruso, al grido di “Gallina, befana”. E il diverbio tra le concorrenti é stato alimentato dagli interventi di alcuni compagni di gioco.

Grande Fratello, esplode la lite tra Caruso ed Elia

La puntata del Grande Fratello vip andata in onda in data 14 aprile 2026, ha visto l'opinione dei telespettatori attivi sui social dividersi fortemente rispetto all'attacco di Antonella Elia scagliato in diretta contro Paola cAruso.

Nel corso della puntata, Ilary Blasi ha voluto indagare rispetto alle ultime accese discussione registratevi tra Antonella e Paola nella Casa più spiata di Italia, anche per capirne le motivazioni: “Io ho solo risposto ad una provocazione che va ormai avanti da tempo", ha fatto sapere dal suo canto Paola Caruso.

La puntata diventa dai toni accesi

Incalzata sui dissidi che perdurano con Paola, Elia ha detto di non riuscire a tollerare le continue crisi isteriche della coinquilina, tacciandola di avere esternazioni e reazioni fuori dalle righe anche per incomprensioni banali. E ha fatto riferimento alla reazione contrariata avuta da Paola alla sua proposta di dividere la bresaola con i coinquilini.

Ma non é finita qui. Il diverbio tra Paola ed Antonella, nel corso della nuova puntata in diretta del Grande Fratello vip, é poi proseguito con Elia che ha provato a zittire Caruso: “Ma tu, gallina, vuoi stare zitta? Cornacchia, avvoltoio, befana. muta devi stare! Mi voi far parlare un attimo?”

Ha poi preso la parola Marco Berry, che si é schierato dalla parte di Antonella, definendola una donna intelligente al di là delle sue reazioni spesso dettate dall'istinto per effetto delle provocazioni altrui.

Lucarelli vs Volpe

La puntata del Grande Fratello ha fatto discutere anche per una critica che Selvaggia Lucarelli ha fatto a Adriana Volpe: "Purtroppo non risulti simpatica…Tu sei antipatica, e questa è una tua cifra purtroppo…Ed è confermato da tanti coinquilini della Casa".

Poco dopo, però, avendo riflettuto sulla critica dell'opinionista Adriana ha rispedito alla mittente le parole di Lucarelli con toni sarcastici: "La considero una medaglia al petto…Anche tu non spicchi per simpatia…”.