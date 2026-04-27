Fiorello ha aperto la puntata di “La Pennicanza” con un gesto simbolico di grande risonanza, posizionandosi davanti al Teatro delle Vittorie per esprimere la sua ferma opposizione alla possibile vendita della storica struttura. Lo showman ha definito tale prospettiva «uno scandalo, un crimine contro la storia dello spettacolo italiano», lanciando un appello perentorio: «Vendete quello che volete, ma non il Teatro delle Vittorie… Non è tecnologico? Allora vendete anche il Colosseo».

Un appello tra ironia e memoria

Fiorello ha voluto ricordare il valore storico inestimabile del Teatro delle Vittorie, luogo che ha ospitato il «vero varietà» e da cui sono passate figure iconiche come Pippo Baudo.

Pur comprendendo le esigenze economiche della Rai, ha invitato a valorizzare le strutture esistenti anziché procedere con demolizioni o sostituzioni. Ha persino proposto di intitolare il teatro a Pippo Baudo e ha esteso l'invito a colleghi come Carlo Conti, Panariello, Milly Carlucci, Milo Infante, Pierluigi Diaco e Geppi Cucciari a unirsi alla sua mobilitazione per la sua salvaguardia.

Il contesto e le reazioni

La protesta di Fiorello segue un video social in cui, con Fabrizio Biggio, attaccava cartelli contro la vendita. In studio, tra ironia e satira, ha evocato Renzo Arbore, scherzando sul suo «urlo di dolore» e leggendo un finto dispaccio d’agenzia secondo cui «il Pd vorrebbe vendere il teatro perché non rappresenta più il partito».

La scelta di aprire “La Pennicanza” davanti al Teatro delle Vittorie è stata un gesto simbolico, sottolineando il valore collettivo del luogo come patrimonio della memoria televisiva italiana.

Un simbolo da preservare

Il Teatro delle Vittorie non è solo uno studio televisivo, ma un simbolo imprescindibile della storia dello spettacolo italiano. Fiorello lo difende con ironia e passione, opponendosi a una visione che lo considera obsoleto. Il suo messaggio è chiaro: il passato va rispettato, perché senza di esso non c’è futuro.

La mobilitazione di Fiorello, tra battute e appelli, mira a sensibilizzare pubblico e istituzioni sul valore culturale del teatro, invitando a riflettere su cosa significhi innovare senza cancellare la memoria storica.