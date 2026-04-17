La serata televisiva del 16 aprile ha registrato un intenso confronto tra le principali emittenti nazionali. Nel prime time, Rai1 e Canale 5 si sono contese la leadership con risultati estremamente ravvicinati, confermando un sostanziale equilibrio negli ascolti.

Su Canale 5, il programma ‘Stanno Tutti invitati’ ha catturato l'attenzione di 2.469.000 spettatori, raggiungendo il 19,3% di share. Parallelamente, su Rai1, ‘Uno Sbirro in Appennino’ ha ottenuto un pubblico di 3.186.000 spettatori, con una percentuale di share del 19%. Questi numeri evidenziano una competizione serrata, con minime differenze sia nel numero di telespettatori sia nelle quote di mercato, a testimonianza di una sfida all'ultimo punto percentuale.

Le performance delle altre emittenti in prima serata

Oltre al duello tra le ammiraglie, anche le altre reti hanno presentato dati significativi. Rai2, con ‘Ore 14 Sera’, ha diviso il suo pubblico: la prima parte ha totalizzato 1.205.000 spettatori e il 6,1% di share, mentre la seconda parte ha raccolto 957.000 spettatori e il 7,9% di share.

Su Rete4, il programma ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 873.000 spettatori, pari al 6,9% di share. Rai3 ha proposto ‘Splendida Cornice’, che ha attirato 977.000 spettatori con il 6,5% di share. Per quanto riguarda Italia 1, il film ‘Armor’ ha registrato 780.000 spettatori e il 4,5% di share. Infine, La7, con ‘In Viaggio con Barbero’, ha coinvolto 414.000 spettatori e il 2,4% di share.

Dati di rilievo nell'access prime time e al mattino

La fascia dell'access prime time ha visto protagonisti programmi di grande richiamo. ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 si è distinta con un eccellente risultato, totalizzando 4.901.000 spettatori e un elevato 24,4% di share. Su Rai1, ‘Affari Tuoi’ ha mantenuto un forte appeal, raggiungendo 4.496.000 spettatori e il 22,6% di share. Anche ‘Cinque Minuti’ ha contribuito agli ottimi risultati della serata, con 3.693.000 spettatori e il 21,4% di share.

Da non trascurare i dati della programmazione mattutina: su Rai2, ‘La Pennicanza’ ha ottenuto un riscontro positivo, registrando 408.000 spettatori e l'8,9% di share, a dimostrazione di un interesse diffuso del pubblico anche nelle fasce orarie meno centrali.

I risultati complessivi della serata del 16 aprile confermano la vivace competitività tra le principali emittenti generaliste italiane. La distribuzione degli ascolti evidenzia come sia i programmi di intrattenimento sia quelli di approfondimento riescano a catturare l'attenzione di un pubblico variegato. Il panorama televisivo continua a evolversi, offrendo una pluralità di proposte che mantengono alta l'attenzione sulle performance delle reti in tutte le fasce orarie.