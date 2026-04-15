La replica dell'episodio 'Gatto e cardellino' de 'Il commissario Montalbano' ha dominato la prima serata di martedì 14 aprile 2026 su Rai 1. La fiction, con Luca Zingaretti, ha conquistato 2.811.000 telespettatori e un 15,9% di share, superando la concorrenza. Questo successo conferma la duratura popolarità della serie, capace di attrarre un vasto pubblico anche con repliche.

Ascolti della prima serata: la competizione televisiva

Nella sfida degli ascolti in prima serata, il reality show 'Grande Fratello Vip' su Canale 5 si è classificato secondo con 1.809.000 spettatori e un share del 15,1%.

'DiMartedì' su La7 ha raggiunto 1.810.000 telespettatori (11,1% di share). Su Rai 2, 'Belve' ha registrato 1.280.000 spettatori (8,6% di share). Seguono 'Le Iene presentano: La Cura' su Italia 1 con 804.000 spettatori (7%) e 'È Sempre Cartabianca' su Rete 4 con 546.000 spettatori (4,2%). Infine, 'Only Fun – Comico Show' sul Nove ha totalizzato 600.000 spettatori (3,5%), mentre 'FarWest' su Rai 3 è stato visto da 487.000 spettatori (3,2%).

Access prime time: i programmi più visti

La fascia dell'access prime time ha evidenziato una forte attrattiva. 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato 4.987.000 telespettatori, con un 23,1% di share. Su Rai 1, 'Cinque Minuti' ha registrato 4.392.000 telespettatori (21,7%), mentre 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.779.000 spettatori con il 22,1% di share.

Questi dati mostrano la notevole presa dei programmi di intrattenimento in questa fascia oraria.

Luca Zingaretti: l'attore dietro il commissario Montalbano

Luca Zingaretti è un attore italiano molto apprezzato, noto principalmente per aver interpretato il commissario Salvo Montalbano nell'omonima serie televisiva. Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la serie ha trovato in Zingaretti l'interprete perfetto, rendendo il personaggio iconico e contribuendo al grande e duraturo successo della fiction.