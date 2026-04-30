La docuserie "Avamposti: La Radiomobile" (quarta stagione) debutta su DMAX (canale 52) il 1° maggio alle 21:25. Prodotta da Clipper Media per Warner Bros. Discovery e diretta da Claudio Camarca, la serie segue il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri a Milano, Roma, Napoli e Bari, documentando il loro impegno quotidiano per la sicurezza stradale.

Gli episodi mostrano le "gazzelle" (vetture antiproiettile) in azione, rispondendo a risse, rapine e "codici rossi". Il format unisce azione a bordo e interviste a Procuratori Capo, rivelando fragilità e resilienza urbane.

La narrazione veloce e senza filtri evidenzia la piaga della droga come elemento unificante tra le città, legando quartieri distanti sotto lo stesso destino.

Le operazioni nelle metropoli italiane

Con stile crudo e immersivo, la serie documenta le operazioni notturne. Le telecamere seguono le pattuglie a Milano (ritmi internazionali), Roma (quartieri-provincia), Napoli (bellezze e contraddizioni) e Bari (criminalità silenziosa). Un ritratto diretto delle sfide metropolitane per la Radiomobile.

Il regista Claudio Camarca ha evidenziato l'intento di raccontare "il valore insito dell'Italia" tramite i Carabinieri. Il Generale Salvatore Luongo ha sottolineato "professionalità e impegno" come filo conduttore, mostrando la vita reale del Nucleo Radiomobile in tempo reale e l'umanità dietro la divisa.

Produzione e futuro della serie

"Avamposti: La Radiomobile" si compone di sei episodi da 60 minuti. Le "Linea Blu" (Carabinieri) sono seguite nelle risposte alle emergenze. Il racconto diretto rivela adrenalina, pressione, fatica e l'umanità dietro la divisa, arricchito da riprese di interventi rischiosi e interviste istituzionali.

Eleonora Mambriani (Warner Bros. Discovery) ha confermato la coerenza del progetto nel raccontare "territori, persone e lavori poco conosciuti". Già disponibile su Discovery+, la serie è stata rinnovata per un secondo ciclo, previsto nell'autunno 2026, proseguendo il focus sul servizio pubblico dei Carabinieri e sulle nuove sfide urbane.