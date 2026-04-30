La serata televisiva di mercoledì 29 aprile ha visto Canale 5 emergere vittoriosa nel prime time. Il programma musicale ‘Battiti Live Spring’, condotto da Michelle Hunziker, ha catturato l'attenzione di 2.247.000 telespettatori, assicurandosi un notevole share del 19,5%. Questa performance ha posizionato Canale 5 come la scelta prediletta dal pubblico, superando le altre proposte delle principali emittenti nazionali.

Rai3 si è classificata al secondo posto con ‘Chi l’ha visto?’, un appuntamento che ha coinvolto 1.417.000 spettatori, raggiungendo un share del 10%.

Parallelamente, Rai1 ha proposto ‘Siamo Danza’, un evento che ha totalizzato 1.308.000 telespettatori e il 9,3% di share.

Gli altri risultati del prime time

Fuori dal podio, La7 ha registrato un esito positivo con ‘Una Giornata Particolare con Gino Paoli’. Questa trasmissione ha interessato 1.107.000 telespettatori, pari a un 7,1% di share. Italia1 ha trasmesso ‘Operazione Kandahar’, seguito da 991.000 spettatori e il 6,5% di share. Rai2, con il debutto dei primi episodi di ‘Mare Fuori 6’, ha raccolto 737.000 telespettatori e il 4,9% di share.

Scendendo nella classifica, su Tv8, il programma ‘Ristoranti’ ha coinvolto 594.000 spettatori (3,5%). Su Retequattro, ‘Realpolitik’ ha raggiunto 506.000 telespettatori e il 4,4%.

Infine, su Nove, lo show ‘Ma… Diamoci del Tour! In Europa’ è stato seguito da 381.000 spettatori, ottenendo un share del 2,5%.

La sfida nell'access prime time

La competizione si è estesa con intensità anche nella fascia dell'access prime time. Canale 5, con ‘La Ruota della Fortuna’, ha registrato un notevole 4.535.000 telespettatori e un share del 23,7%. Rai1, con il suo apprezzato programma ‘Affari Tuoi’, ha seguito da vicino, attirando 4.511.000 spettatori e il 23,4% di share. Inoltre, ‘Cinque Minuti’, sempre su Rai1, ha raggiunto 3.750.000 telespettatori e il 20,6% di share.

I dati di mercoledì 29 aprile evidenziano una chiara affermazione di Canale 5 sia nel prime time che nell'access prime time. I risultati sottolineano la preferenza del pubblico per i programmi di intrattenimento musicale e i quiz televisivi, confermando la forte attrattiva di queste tipologie di format.