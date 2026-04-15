La BBC, punto di riferimento storico del servizio pubblico radiotelevisivo, ha ufficializzato un taglio di circa 2.000 posti di lavoro, rappresentando la più ampia riduzione di personale in una singola fase negli ultimi quindici anni. L'annuncio è avvenuto durante una riunione generale con il personale, generando preoccupazione tra dipendenti, sindacati e rappresentanti politici. Questa misura rientra in un più ampio piano di contenimento dei costi, stimato nel 10% in tre anni, già preannunciato a febbraio dall'ex direttore generale Tim Davie per far fronte a “notevoli pressioni finanziarie”.

Le ragioni principali di questa decisione includono la progressiva diminuzione degli utenti che pagano il canone nel Regno Unito, le incertezze legate alle trattative per il rinnovo della Royal Charter (in scadenza a fine 2027), le profonde trasformazioni nel mercato dei media e la crescente concorrenza degli operatori digitali internazionali e delle grandi piattaforme di streaming. Da febbraio, l'emittente ha delineato un piano di risparmio da 600 milioni di sterline, che comporta anche la revisione di produzioni e investimenti interni. Philippa Childs, responsabile del sindacato Bectu, ha dichiarato che “tagli di questa portata saranno devastanti per il personale e per la BBC nel suo insieme”, evidenziando come i dipendenti siano già sotto pressione da precedenti ondate di esuberi e che ulteriori riduzioni potrebbero compromettere la missione di servizio pubblico.

BBC: Cambio ai Vertici e Strategia Digitale

Il piano di ristrutturazione è stato avviato dal direttore generale ad interim, subentrato da poche settimane a Tim Davie, che ha lasciato la guida della BBC all’inizio di aprile a seguito di controversie sulla copertura di temi internazionali e politici. A maggio è previsto l’arrivo di Matt Brittin come nuovo direttore generale, un manager con un'importante esperienza nel digitale, avendo ricoperto ruoli di rilievo in Google Europa. La sua nomina suggerisce un chiaro orientamento strategico della BBC verso la piena integrazione con il mondo digitale, con particolare attenzione allo sviluppo di servizi come iPlayer e alla collaborazione con piattaforme come YouTube, già avviata nei mesi scorsi.

Attualmente, la BBC impiega circa 21.500 persone; la riduzione annunciata interesserà complessivamente circa il 10% dell’intera forza lavoro. La raccolta del canone, aumentato dal primo aprile a 180 sterline annue, ha generato lo scorso anno 3,8 miliardi di sterline da 23,8 milioni di famiglie. Tuttavia, il numero di contribuenti è calato di circa 300.000 in un anno, a causa della crescente evasione e della migrazione degli spettatori verso piattaforme concorrenti come Netflix e Disney.

La BBC tra Servizio Pubblico e Sfide di Mercato

Il taglio degli organici si inserisce in una fase cruciale per l'ente radiotelevisivo britannico, impegnato nella delicata trattativa con il governo per ridefinire i termini della Royal Charter, il quadro che regola statuto e finanziamento della BBC.

Le consultazioni mirano anche a garantire una base economica stabile e sostenibile, evitando la cosiddetta “morte per mille tagli” evocata dai rappresentanti del personale. Secondo dichiarazioni aziendali, oltre 500 milioni di sterline sono già stati risparmiati negli ultimi tre anni, molti dei quali reinvestiti nell’offerta culturale e informativa del broadcaster.

Le sfide che attendono la BBC riguardano la necessità di mantenere la centralità e la qualità del servizio pubblico, anche alla luce dei moniti lanciati dall’autorità di regolamentazione Ofcom, secondo cui la televisione generalista rischia di diventare “una specie a rischio” nell’era dello streaming globale. L’azienda ribadisce la sua volontà di “diventare più produttiva e dare massima priorità al valore per il pubblico, oggi e in futuro”.

Il nuovo assetto strategico, insieme alle inevitabili ristrutturazioni interne, mira quindi a garantire la sostenibilità economica e a ridefinire il ruolo della BBC nella società britannica delle prossime generazioni.