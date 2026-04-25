Negli episodi di Beautiful in onda dal 26 aprile al 2 maggio, Steffy sorprenderà Ridge e Brooke in intimità e manifesterà ad entrambi il proprio disgusto. Inoltre la giovane Forrester non sarà sopporterà che Logan senior è stata scelto come volto della Brooke's Bedroom, ma il padre la inviterà a mettere da parte ogni astio per il bene dell'azienda.

Katie, invece, non si fiderà di Poppy.

Brooke accetta di tornare ad essere il volto della Brooke's Bedroom

Steffy sarà contenta per avere trascorso una bella serata insieme a Finnegan e per avere ritrovato la serenità di un tempo.

La giovane Forrester sarà tranquillizzata dal fatto che il detective Baker ha portato Sheila nella centrale di polizia per interrogarla e che stavolta Finnegan ha ribadito di non voler più avere alcun tipo di rapporto con lei.

Successivamente Steffy sorprenderà Ridge e Brooke in atteggiamenti intimi alla Forrester Creations e manifesterà il proprio malcontento verso la famiglia Logan. Liam comprenderà i motivi del suo astio, ma inviterà l'ex moglie ad assumere un comportamento più equilibrato. In tutto questo, Ridge si mostrerà convinto del fascino di Brooke e le proporrà di essere nuovamente il volto di punta della linea di intimo Brooke's Bedroom. La donna inizialmente tentennerà, ma poi accetterà.

Sheila viene rilasciata dalla polizia

Bill vivrà un periodo felice al fianco di Poppy e Luna, ma la presenza di Katie modificherà la bella atmosfera. La donna infatti sarà preoccupata per la fretta che Spencer ha avuto di far entrare le due Nozawa nella sua vita e penserà alle conseguenze che potranno avere su Will. Intanto tra Hope e Finn aumenterà la complicità e la giovane Logan confesserà al medico di provare una attrazione per lui.

Nel frattempo Sheila sarà rilasciata dalla polizia e sia Steffy che Ridge concorderanno che la mancanza di prove non è segno di innocenza. I due si chiederanno comunque quale altra persona potrebbe avere compiuto due omicidi. Inoltre Steffy esternerà al padre i propri malumori sul fatto che Brooke è stata scelta per la linea di intimo, ma lo stilista inviterà la figlia a mettere da parte ogni diatriba per il bene dell'azienda.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Finn ha scoperto che Jack e Li erano presenti al Giardino la sera in cui ha perso la vita Tom. Inoltre tutti saranno scioccati dalla notizia che anche Hollis è morto per overdose. La polizia ha avviato le indagini ed i sospetti sono stati concentrati tutti su Sheila, con Steffy che si è mostrata determinata ad impedire altri omicidi.