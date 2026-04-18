Negli episodi di Beautiful in onda dal 19 al 25 aprile, le analisi sul corpo di Hollis evidenzieranno che è morto per overdose come Tom. Sheila sarà accusata di essere la colpevole dei due omicidi. Inoltre Steffy si attiverà prima che possano esserci altre vittime. Hope, invece, non se la sentirà di colpevolizzare ed assumerà una posizione più neutrale.

Deacon si rimprovera di non avere notato dei disagi in Hollis

Finnegan si è confrontato duramente con Li e Jack ed apprenderà con suo grande stupore che entrambi si trovavano al Giardino la sera in cui Tom Starr è deceduto.

Il medico sarà turbato al punto da chiedersi cosa possa essere successo quella notte. Intanto tutti saranno scioccati dalla morte di Hollis, il quale era particolarmente stimato.

Nel frattempo Li si troverà in ospedale e sarà impegnata ad eseguire degli esami sul corpo esanime di Hollis. Risulteranno esserci subito varie ipotesi. Brooke penserà a qualche problema di salute non diagnosticato, mentre Hope crederà che possa esserci stata una rapina finita male al locale. Deacon, invece, sarà incredulo per la morte dell'uomo e si colpevolizzerà per non avere notato alcuni segnali di disagio. Sheila proverà a stare vicino al suo fidanzato, ma nulla riuscirà a placare il suo dolore.

L'ispettore Baker indaga sulle morti al Giardino

Le analisi riveleranno la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo di Hollis, così come in quello di Tom. Li si convincerà che si è trattato di un omicidio, dando la colpa direttamente a Sheila. Pure Ridge e Steffy non mostreranno alcun dubbio e riterranno che è stato tutto orchestrato dalla dark lady, al contrario di Hope che non se la sentirà di colpevolizzare nessuno. Questo caso diventerà sempre più pubblico e sarà destinato a creare dei problemi.

Nel frattempo Steffy vorrà attivarsi prima che ci possano essere altre vittime. In tutto questo, l'ispettore Baker si recherà nell'abitazione di Deacon e Sheila per indagare sulle morte avvenute al Giardino, mentre Finnegan e Li penseranno che l'esperienza dell'anziana Carter come infermiera potrebbe averle consentito di iniettare sostanze letali senza lasciare molte tracce.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Thomas ha provocato Hope chiedendole di sposarlo. La giovane Logan si è mostrata tentennante sul da farsi e la sua reazione è stata per il figlio di Ridge, una ulteriore dimostrazione che la loro storia è finita.

Inoltre Finnegan ha detto espressamente a Steffy di amarla e che il suo unico intento da questo momento in poi, sarebbe stato quello di renderla felice.