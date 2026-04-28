Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 3 al 9 maggio svelano che Katie avrà il dubbio sempre più concreto che Poppy abbia avuto un ruolo nelle morti di Tom ed Hollis e la accuserà apertamente.

Brooke e Ridge si preparano alla partenza per Monte Carlo

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da domenica 3 a sabato 9 maggio prendono il via dai preparativi per lo shooting fotografico della linea “Brooke’s Bedroom” che vedrà nuovamente Brooke protagonista. Quest'ultima, titubante per via dell'avanzare dell'età, sarà supportata da Ridge e da Hope che la incoraggeranno, al contrario secondo Steffy bisognerebbe cambiare approccio.

Ridge allora affermerà con convinzione che la campagna avrà successo perché mette in mostra il fascino di Brooke che col tempo non svanisce.

Poppy confiderà a Bill di vivere male le continue domande di Katie. Quest'ultima, infatti, sebbene Bill cerchi di rassicurarla, sarà accusata apertamente da Katie di avere a che fare con le morti di Tom e Hollis. Oltre a sottolineare che le morti per overdose secondo lei non sono una casualità, Katie sosterrà che ci sia un legame tra il passato di Poppy, Bill e Tom Starr. Poppy si difenderà e in suo soccorso giungerà anche Luna che sottolineerà come la madre non si capace di fare del male a nessuno. Nel frattempo, Deacon deciderà di indagare sull'accaduto, determinato a capire chi abbia fatto de male ai suoi cari amici.

Katie dal canto suo continuerà ad indagare sul passato di Poppy.

Luna difende sua madre

Alla Forrester tutti si daranno da fare in vista della partenza per Monte Carlo. Mentre Ridge spererà di poter vivere momenti romantici durante il viaggio, Steffy si sentirà a disagio ma deciderà di partire ugualmente. Hope invece avrebbe preferito che sua madre potesse stare da sola con Ridge senza interferenze. Quando Steffy si renderà conto di aver lasciato il suo passaporto in azienda, Hope cercherà di farglielo avere ma quando Steffy la ignorerà la Logan sarà felice che la coppia possa viaggiare da sola.

Katie dirà a Li di sospettare sulla sorella ma nonostante l'astio con Poppy, la dottoressa sosterà che non la ritiene un'assassina, ma penserà che la colpevole è piuttosto Sheila.

Nel frattempo, Will giungerà a casa del padre e lo sorprenderà in intimità con Poppy. Visto il disagio, Will deciderà di trasferirsi a casa della madre. Infine, alla Forrester ci saranno nuove tensioni tra Steffy e Hope per via delle scarse vendite di Hope for the Future.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Ridge ha spinto Brooke a tornare ad essere il volto della sua linea di lingerie. Dopo varie titubanze, la Logan ha accettato con grande disappunto di Steffy che non ha visto di buon occhio tale scelta. Hope intanto ha dichiarato apertamente la sua attrazione nei confronti di Finn.