Negli episodi di Beautiful in onda dal 5 all'11 aprile, si scoprirà che Tom ha perso la vita per overdose e Poppy sarà sconvolta da questa notizia. Inoltre Hope confesserà a Thomas i propri sentimenti, ma il ragazzo sarà determinato al punto da chiedere ad Eric di poter celebrare le proprie nozze con Paris nella sua abitazione.

Thomas chiede a Hope e Steffy di assumere un comportamento maturo per rispetto di Douglas

Hope avanzerà qualche perplessità sul legame che si è formato tra Thomas e Paris. Intanto Steffy incolperà la sorellastra [VIDEO]di pensare solo a se stessa e non al benessere del fratello, ma la giovane Logan giustificherà le proprie azioni.

Il figlio di Ridge interverrà ed inviterà entrambe le ragazze ad un reciproco rispetto, soprattutto per il bene di Douglas.

Nel frattempo R.J e Luna saranno sempre più vicini. In tutto questo, Poppy rifletterà sul confronto avuto qualche giorno addietro con Tom, ma non sarà a conoscenza del fatto che l'uomo è deceduto qualche ora prima durante un evento al Giardino. I primi esami parleranno di una overdose, ma sia Deacon che Hollis non crederanno a questa ipotesi visto il percorso di riabilitazione che aveva avviato.

Thomas chiede ad Eric di potersi sposare nella sua casa

Thomas riterrà esagerate le frasi di Steffy nei confronti di Hope e penserà che sia corretto scusarsi. Intanto la giovane Logan rivelerà al figlio di Ridge i propri sentimenti e crederà seriamente che la sua scelta di sposarsi con Paris, è dipesa dal fatto che abbia tentato di fuggire da lei.

Inoltre tutti risulteranno scossi dalla morte di Tom e sia Thomas che Hope ricorderanno il ruolo importante avuto dall'uomo in occasione delle nozze di Sheila e Deacon. Poppy, invece, sarà molto addolorata non appena apprenderà la notizia.

Nel frattempo a casa di Eric sarà celebrato al meglio il 4 luglio. In tutto questo, la famiglia sarà felice per l'unione esistente tra Paris e Thomas, il quale chiederà al nonno di poter celebrare le proprie nozze presso Villa Forrester. Eric accetterà, al contrario di Hope che non nasconderà il proprio malessere.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Thomas è tornato a Los Angeles insieme a Douglas e ha rivelato a Hope la volontà di sposarsi con Paris.

La figlia di Brooke si è mostrata sconvolta di fronte a questa notizia, al contrario di Steffy che ha considerato Paris la persona ideale per il fratello.

Inoltre Luna è stata contenta di avere scoperto la verità su suo padre, mentre Poppy è stata turbata per questioni che sembrerebbero riguardare il suo passato.