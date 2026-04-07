Belen Rodriguez é indicata come una possibile candidata alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2026. Questa é una delle indiscrezioni riportate tra le pagine di Vanity Fair Italia.

L'isola dei famosi ripartirebbe a breve

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi é attesa nei palinsesti di Mediaset per la stagione primavera/estate 2026 e, sempre secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, potrebbe tornare a intrattenere i telespettatori con una novità importante. Nel cast del reality show potrebbe esserci una nuova figura femminile a coprire il ruolo di conduttore, Belen Rodriguez.

Se si confermasse l'indiscrezione Belen segnerebbe il vero ritorno sulle reti Mediaset dopo la pausa dalla TV e dall'azienda. Alla conduzione di L'isola dei famosi, nell'ipotesi in cui il gossip si rivelasse veritiero, Belen Rodriguez subentrerebbe al posto di Veronica Gentili. Nelle ultime edizioni del gioco sulla sopravvivenza si sono alternate diverse figure femminili alla conduzione: Ilary Blasi che ha condotto il reality nel 2023, Vladimir Luxuria nel 2024 e Veronica Gentili nel 2025.

Tra le altre indiscrezioni circolanti in rete sulla nuova edizione in arrivo de L'isola dei famosi c'è quella sulla location. Il reality dovrebbe essere registrato dalle Filippine. A candidarsi, intanto, per il ruolo di naufrago è stato l'ex protagonista storico a Uomini e donne, Giorgio Manetti.