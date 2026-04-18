Dopo la loro rottura, Belen Rodriguez ha voluto spendere per la prima volta delle dichiarazioni in positivo sull'ex marito Stefano De Martino, fino a rivelare che non si negherebbe ad una eventuale chiamata al prossimo Festival di Sanremo 2027.

Belen Rodriguez torna in Mediaset: la verità sul Festival della canzone

Nell’ultima puntata di Stanno tutti invitati, la conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez si é resa protagonista di diversi sketch con il duo comico Pio e Amedeo, giocando il ruolo di Femme fatale, e poi ha sorpreso i telespettatori parlando per la prima volta in positivo di Stefano De Martino dopo la fine del loro matrimonio.

In particolare la showgirl ha fatto sapere di stimare l'ex per la conduzione di Affari Tuoi e di seguirne ogni puntata con piacere.

Le nuove dichiarazioni hanno messo a tacere le voci che vedevano Belen in cattivi rapporti con De Martino per la fine del loro matrimonio.

Ma non é tutto. Incalzata poi sulla voce che la vedrebbe in competizione con Emma Marrone per il ruolo di co conduttrice al fianco di Stefano, al prossimo Sanremo 2027, Belen non ha negato un suo possibile coinvolgimento nella kermesse. "Sanremo? Se mi chiama ci vado”, ha quindi fatto sapere.

Cronistoria del personaggio

Dopo una lunga pausa dalla TV, Belen é recentemente tornata ad apparire come volto televisivo in una ospitata a Mediaset.

Dal punto di vista sentimentale la showgirl ha due figli, Santiago, nato nel 2013 dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata nel 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese. Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quelli con il chirurgo Kemal Alagol (ottobre 2025) .

Recentemente ha parlato apertamente delle sue battaglie contro la depressione e gli attacchi di panico, sottolineando l'importanza della terapia psicologica.