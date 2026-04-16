Per la conduzione di L'isola dei famosi 2026 sono candidate in lizza Belen Rodriguez e Veronica Gentili, tramontata la possibilità che l'ambito ruolo del format possa spettare ad Alessia Marcuzzi.
L'isola dei famosi 2026, Belen Rodriguez é il nome più gettonato per la conduzione
Giuseppe Candela, tra gli aggiornamenti riportati nella sua rubrica A lume di Candela su Dagospia, ha confermato che il format sulla sopravvivenza é destinato a tornare a intrattenere in una formula del tutto rivoluzionaria rispetto alle sue precendenti edizioni. Tra i candidati in lizza per il ruolo della conduzione del reality resta al momento in leadership come nome più gettonato secondo i bookmakers quello di Belen Rodriguez.
Dopo una lunga pausa di riflessione Belen é recentemente tornata ad apparire sulle reti Mediaset come ospite ad Amici di Maria De Filippi.
Gli altri candidati al ruolo oltre Belen
Le ultime indiscrezioni riguardanti L'isola dei famosi 2026 vedrebbero Veronica Gentili come diretta avversaria di Belen per il ruolo di conduttrice.
Sarebbe stata valutata anche la possibilità di un ritorno alla conduzione per Alessia Marcuzzi, però subito tramontata perchè in quel periodo quest’ultima è impegnata con le registrazioni di The Traitors 2 su Prime Video.