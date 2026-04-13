Carlo Conti sarà il protagonista di un'attesa intervista nel programma ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani su Rai2. L’appuntamento, fissato per martedì 14 aprile in prima serata, vedrà il celebre conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 confrontarsi con le domande dirette e spesso incisive della giornalista. L’intervista si preannuncia come un momento di significativa apertura e confronto per Conti, che si mette in gioco in un format noto per il suo tono schietto e senza filtri.

Tra ironia e vita privata: la risposta sulla bisessualità

Nel corso della conversazione, Francesca Fagnani ha toccato anche aspetti più personali della vita di Conti, inclusa una domanda sulla sua presunta bisessualità. Il conduttore ha risposto con la sua consueta ironia, dichiarando di avere “solo un’idea fissa in testa” e sottolineando di essersi sempre trovato a suo agio nelle proprie scelte di vita. L’intervista ha offerto spazio anche a aneddoti del passato, come il racconto di un episodio giovanile in cui Conti si trovò a gestire contemporaneamente due relazioni sentimentali. Descrivendosi con un sorriso come “un po’ birbante”, ha rievocato una corsa tra i binari della stazione per salutare entrambe le fidanzatine, partite a pochi minuti di distanza l'una dall'altra.

Eredi televisivi e il futuro di Sanremo

Conti ha offerto anche le sue riflessioni sul futuro del panorama televisivo e sui nomi che potrebbero raccogliere la sua eredità professionale. Alla domanda su chi possa essere considerato il suo successore, ha indicato Nicola Savino come la figura più vicina al suo stile e al suo percorso, pur riconoscendo il grande talento e il forte avvio di carriera di Stefano De Martino. A quest'ultimo, Conti ha simbolicamente passato il testimone durante la finale di Sanremo, un gesto che, come ha precisato, è stato dettato da un sincero affetto e non da ragioni meramente comunicative. Riguardo al rapporto con Amadeus, il conduttore si è mostrato favorevole a un suo eventuale ritorno in Rai, sostenendo con convinzione che “più professionisti ci sono, meglio è” per l’azienda.

Ruoli in Rai e i prossimi impegni televisivi

Durante l’intervista a ‘Belve’, Carlo Conti ha chiarito di non aver ricevuto alcuna proposta per ricoprire il ruolo di direttore di rete in Rai. Ha inoltre affermato che, anche qualora gli venisse offerta tale posizione, non la accetterebbe, in quanto ciò implicherebbe la necessità di rinunciare a tutti i suoi programmi televisivi. Parallelamente alla sua partecipazione al talk show di Francesca Fagnani, il conduttore si sta preparando per il ritorno con una nuova edizione di ‘Dalla strada al palco’, confermando così il suo ruolo centrale nell’intrattenimento Rai e la sua costante volontà di rinnovarsi, mantenendo al contempo un forte legame con il pubblico che lo segue da anni.