Con l’arrivo della bella stagione, la Rai riorganizza i propri palinsesti per adattarsi alle abitudini estive del pubblico. Tra stop temporanei, grandi ritorni e nuovi esperimenti, l’estate 2026 si preannuncia ricca di cambiamenti soprattutto nel daytime e nell’access prime time dove si assisterà al debutto de L'Eredità in questa inedita fascia oraria.
Stop estivo per Il Paradiso delle Signore: quando finisce
Il mese di maggio segnerà il gran finale stagionale di Il Paradiso delle Signore, una delle soap più amate del pomeriggio di Rai 1.
Dopo la conclusione, la serie entrerà nella consueta pausa estiva, ma con una novità importante: non sono previste repliche nei mesi estivi, a differenza di quanto accaduto in passato.
Questa scelta rappresenta un cambio strategico significativo, pensato per rinnovare l’offerta e mantenere alta l’attenzione del pubblico in vista della nuova stagione autunnale.
Ritorna Capri nel daytime pomeridiano di Rai 1: orari e programmazione
A sostituire la soap sarà una fiction molto amata dal pubblico italiano: Capri.
Programmazione di giugno
- In onda alle 16:10
- Occuperà la fascia pomeridiana lasciata libera da Il Paradiso delle Signore
- Verranno trasmesse repliche della serie
Programmazione da luglio
- Cambio di orario: alle 14:05
- La fiction si sposterà quindi nella prima fascia del pomeriggio
Il ritorno di Capri rappresenta una scelta nostalgica ma efficace: la serie è ancora oggi molto apprezzata per le sue atmosfere estive, perfette per accompagnare il pubblico nei mesi più caldi.
Novità access prime time: arriva L’Eredità Estate
Tra le principali innovazioni del palinsesto estivo spicca il debutto di una versione speciale del celebre quiz L'Eredità.
Cosa cambia da luglio
- Nasce “L’Eredità Estate”
- Andrà in onda nella fascia access prime time
- Prenderà il posto di Affari Tuoi, il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino, che tornerà in onda da settembre nello slot post Tg1 della sera.
Questa mossa punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico anche durante l’estate, sfruttando la popolarità di uno dei quiz più longevi, amati e seguiti della televisione italiana.