Can Yaman é stato costretto a respingere una fan invadente e il video è diventato virale. L'attore turco non ha nascosto il fastidio provato quando la mano invadente di una fan accorsa per lui alla Festa della Polizia sembrava non volesse mai smettere di toccarlo. Dal viso al petto, la mano della donna ha palpeggiato con insistenza il divo turco, finché lo stesso Cam Yaman non ha respinto le avances della fan bloccandola con fermezza.

Ancora una volta, per l'ennesimo evento pubblico e celebrativo, Can non si é sottratto ai saluti del fandom e di tutte le persone accorse per avere anche solo un suo piccolo ricordo come un selfie.

Tuttavia, così come appare evidente dalle immagini del video circolante nel web sul suo conto, Yaman non é riuscito a tollerare le attenzioni insistenti della donna che lo ha voluto toccare pubblicamente e a più riprese sul volto e sul petto.

L’attore vittima di una fan invadente

Can Yaman sta vivendo un 2026 ricco di impegni internazionali tra Italia e Spagna, consolidando la sua carriera oltre i confini turchi. Tra progetti e serie TV dopo il debutto su Rai 1 a dicembre 2025, la serie Sandokan è approdata su Netflix US il 19 gennaio 2026. Sebbene fosse nata come miniserie, è già stata confermata una seconda stagione, le cui riprese sono previste per il 2026. Il Labirinto delle Farfalle (El Laberinto de las Mariposas), serie thriller, girata in Spagna tra Madrid e le Canarie, vede Yaman nei panni di Kaplan, un agente segreto.

È prevista in onda su Canale 5 nel corso del 2026. A febbraio, Yaman è stato uno dei co-conduttori della serata d'apertura del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. In più la terza stagione della serie Viola com'è il mare, crime/comedy con Francesca Chillemi, è attesa su Canale 5 proprio nel 2026. El Turco, girata in inglese, è stata distribuita globalmente nel 2025, approdando anche su Mediaset Infinity e Canale 5 nell'aprile dello stesso anno.