In occasione della puntata di Canzonissima in onda sabato 11 aprile, c'è stato un botta e risposta tra Simona Izzo e Francesca Fialdini: "Per te è sempre tutto perfetto e meraviglioso". Tutto è iniziato quando Elettra Lamborghini ha terminato l'esibizione del brano I bambini fanno ooh. Le due giurate si sono trovate in disaccordo per la scelta del brano e non se le sono certo mandate a dire.

Elettra Lamborghini fa litigare Izzo e Fialdini

Durante la puntata di Canzonissima, Elettra Lamborghini ha deciso di portare in gara I bambini fanno ooh ed è stata accompagnata da un coro di bambini.

L'artista ha precisato di aver portato tale brano perché ama i bambini e non per omaggiare l'autore.

Terminata l'esibizione Francesca Fialdini si è complimentata con Lamborghini perché a suo dire è stata "una scelta coraggiosa". Al contrario Simona Izzo ha criticato la scelta della concorrente in gara: "Per Francesca è sempre tutto perfetto e meraviglioso". A detta della regista, pensarla in modo differente può anche essere una critica costruttiva nei confronti dell'artista: "A te può piacere a me no. Che dobbiamo fare?". Dal canto suo Francesca Fialdini ha replicato a Izzo, spiegando di non sindacalizzare la scelta di un concorrente perché ognuno sceglie il brano che più lo rappresenta. A seguire Simona Izzo ha stroncato la canzone di Povia sostenendo che sia paragonabile ad una ninna nanna, ma Elettra Lamborghini ha tagliato corto: "Ma chi se ne frega.

A me piace e l'ho cantata".

🎶 Quando i bambini fanno, "Oh"

Che meraviglia, che meraviglia

Ma che scemo vedi però, però

E mi vergogno un po'

Perché non so più fare, "Oh" 💕#ElettraLamborghini canta | #IBambiniFannoOoh | a #canzonissima 🎵 pic.twitter.com/TtJn4E2uri — canzonissimarai (@canzonissimarai) April 11, 2026

L'opinione degli utenti del web

Su X, gli utenti hanno espresso un'opinione sulla scelta di Elettra Lamborghini. Uno spettatore ha affermato: "A me personalmente ha emozionato Elettra, anche perché ieri non sarebbe neanche dovuta salire sul palco visto che non stava bene". Un altro utente ha commento: "Simona Izzo deve smetterla di criticare ogni canzone portata in gara da Lamborghini". Un utente ha affermato: "Tra Izzo e Fialdini, prendo le difese di quest'ultima perché ha ragione.

Se Elettra vuole portare un brano è perché lo sente suo". Uno spettatore ha tagliato corto su Izzo: "Quanto rompe". Infine c'è chi si è domandato se i litigi tra Izzo e Fialdini siano reali o meno: "Ma secondo voi litigano perché non si sopportano o perché vogliono creare hype?".

Ascolti tv 11 aprile: Canzonissima sconfitto da Amici 25

Sabato 11 aprile si è rinnovata la sfida degli ascolti tv. Nel prime time su Rai 1 Canzonissima ha incollato al piccolo schermo 2.206.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:23 alle 1:15. Su Rai 2 il gran finale della fiction Morgane - Detective geniale ha ottenuto 859.000 spettatori pari al 5.5%. Su Canale 5 Amici 25 ha conquistato 3.248.000 spettatori con uno share del 23.1% dalle 21:22 alle 00:36 (Buonanotte a 1.466.000 e il 22.5%), mentre su Rete4 il film Il ritorno di Don Camillo ha siglato uno share del 6,7%.