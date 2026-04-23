Barbara D'Urso ha intrapreso un'azione legale contro Mediaset, la società che nel 2023 ha interrotto il loro lungo rapporto professionale. La notizia, del 23 aprile 2026, segue il fallimento di una mediazione tra le parti. I legali della conduttrice denunciano ingerenze nella gestione dei suoi programmi e il mancato pagamento dei diritti d'autore per format da lei creati in sedici anni. L'azienda respinge ogni accusa, definendo le richieste «strumentali e non corrispondenti alla realtà».

La controversia segue l'esclusione di D'Urso dai palinsesti Mediaset, avvenuta tre anni fa.

Tra i punti chiave, la richiesta di scuse per un post del marzo 2023 su “Qui Mediaset”, ritenuto offensivo (Mediaset lo attribuì a un hacker). I legali di D'Urso citano violazioni del Codice Etico e la mancata corresponsione dei diritti per i programmi da lei firmati, incluso il format di sua proprietà “Live – Non è la D’Urso”. Si contesta anche la presunta necessità di far approvare gli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin, pratica che Mediaset e Fascino Pgt negano, affermando «non esistono liste».

Le repliche di Mediaset e il contesto contrattuale

I legali di Mediaset sottolineano che l'azienda ha sempre rispettato gli obblighi contrattuali e agito in coerenza con la propria linea editoriale.

Sul piano economico, D'Urso avrebbe percepito circa 35 milioni di euro tramite i contratti, esclusi i ricavi pubblicitari. Inoltre, la società precisa che nel 2023 le fu offerto il rinnovo per la conduzione di “Pomeriggio 5”. La proposta non si concretizzò, poiché la conduttrice avrebbe richiesto due prime serate, esigenza non compatibile col palinsesto. Mediaset nega che l'esclusione sia legata a cambi editoriali e ricorda che nel 2003 Pier Silvio Berlusconi le affidò il “Grande Fratello” dopo anni di assenza.

Dopo la fine della collaborazione a dicembre 2023, con la sostituzione a “Pomeriggio 5” da parte di Myrta Merlino, D'Urso espresse rammarico. Sui social, dichiarò il “dolore” per la sospensione dopo aver curato il programma per quindici anni con “impegno, orgoglio e dedizione”.

Trascorse un periodo in Inghilterra e, rientrata, si avvicinò alla Rai, partecipando a “Domenica In” e a “Ballando con le stelle” (terza classificata). D'Urso ha più volte suggerito di non aver potuto chiarire i “veri motivi” della rottura, lasciando intendere che «magari usciranno fuori, un giorno».

Implicazioni della controversia nel panorama televisivo

Il caso D'Urso-Mediaset si inserisce in una stagione televisiva di cambiamenti nei palinsesti e crescente attenzione a diritti autorali e libertà editoriale. Nonostante le divergenze, Fascino Pgt di Maria De Filippi ha preso le distanze da coinvolgimenti nella scelta degli ospiti. La disputa abbraccia ambiti quali titolarità dei format e gestione dei rapporti tra produzione e conduttori.

Negli anni di collaborazione, Barbara D'Urso fu centrale nei programmi Mediaset, firmando progetti come “Pomeriggio 5” e “Live – Non è la D’Urso”. La vicenda riflette, oltre agli aspetti legali, la complessità dei rapporti professionali nel mondo televisivo italiano. L'esito sarà cruciale per i protagonisti e potrà stabilire importanti precedenti su diritti e libertà creative nel settore.