Domenica 21 aprile 2026, il canale Nove proporrà una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. L'appuntamento serale vedrà la partecipazione di importanti figure del panorama italiano, tra cui il conduttore e showman Stefano De Martino e l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle. La presenza di questi ospiti di spicco conferma la linea del programma di attrarre un vasto pubblico e stimolare il dibattito sull'attualità.

La trasmissione presenterà un parterre variegato. Tra gli ospiti figureranno Jacopo Veneziani, storico dell'arte, e lo scrittore Fabio Genovesi.

Contribuiranno al dibattito anche Ferruccio De Bortoli, giornalista, e il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas. La redazione ha sottolineato l'intenzione di offrire «uno spazio di confronto tra mondi diversi – arte, politica, ricerca, spettacolo – che riflettono l’immagine di un Paese in continuo dialogo». L'obiettivo è proporre uno sguardo multidisciplinare su temi di interesse, dalle novità editoriali alla ricerca scientifica, fino all'intrattenimento televisivo.

Protagonisti e temi della serata

Che Tempo Che Fa si distingue per la sua capacità di riunire personalità dello spettacolo, della cultura e della politica, generando dibattiti seguiti da un vasto pubblico.

L'edizione del 21 aprile ne è un esempio, con un gruppo di ospiti rappresentativo della pluralità italiana.

Stefano De Martino, dopo una stagione intensa alla conduzione di programmi di successo, approfondirà la sua carriera recente e aspetti della sua vita professionale. La sua partecipazione offrirà uno sguardo sui suoi progetti futuri. Giuseppe Conte si confronterà su temi politici, economici e sociali, portando il punto di vista dell'opposizione parlamentare e analizzando le sfide del Paese.

Tra gli altri ospiti, Jacopo Veneziani si è affermato per la sua attività di divulgazione culturale. Fabio Genovesi tornerà al tavolo di Fabio Fazio per presentare la sua più recente pubblicazione. La partecipazione di Ferruccio De Bortoli e del professor Alberto Mantovani garantirà un approfondimento autorevole su attualità, salute pubblica e informazione scientifica, offrendo spunti di riflessione basati su dati.

Il "Tavolo" e il successo del format

A chiudere la serata, il segmento "Il Tavolo" di Che Tempo Che Fa vedrà la partecipazione di Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Ornella Vanoni. L'intrattenimento sarà arricchito dalla band musicale diretta dal maestro Franco Cristaldi. Questo segmento offre varietà e leggerezza, grazie alle interazioni comico-musicali e alle battute spontanee dei protagonisti.

Il talk show di Fabio Fazio ha consolidato la sua posizione tra i programmi più seguiti della domenica sera italiana, dopo il passaggio dalla RAI al canale Nove nell'autunno del 2023. Il format, nato nel 2003, è noto per la sua formula vincente che combina interviste, divulgazione scientifica, momenti comici e musicali.

L'approdo su Nove non ha alterato la vocazione multidisciplinare della trasmissione, che continua a registrare ascolti elevati privilegiando il confronto diretto, l'approfondimento e uno stile familiare. Nel corso della stagione, Che Tempo Che Fa ha ospitato numerosi personaggi nazionali e internazionali, mantenendo l'attenzione su questioni sociali e culturali. La puntata del 21 aprile si inserisce in questa tradizione, riaffermando il ruolo del programma come piattaforma di dialogo tra mondi e prospettive differenti.