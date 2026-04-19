Una nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, condotta da Fabio Fazio, animerà la serata di domenica 19 aprile. L'appuntamento è fissato per le 19.30 su Nove e in streaming su Discovery+. Il programma accoglierà un parterre di ospiti di spicco, tra cui il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che presenterà il suo libro “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”. Sarà presente anche Stefano De Martino, noto conduttore di “Affari Tuoi” e già annunciato come prossimo direttore artistico del prestigioso Festival di Sanremo.

Protagonisti da sport, musica e spettacolo

Il cast di ospiti si arricchirà con la presenza di Zaynab Dosso, atleta di punta e fresca medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026. Per il mondo della musica, interverrà Nek, reduce dal successo del suo album live “Nek Hits Live” e in procinto di intraprendere il tour estivo “Nek Hits Live Summer 2026”, che lo vedrà esibirsi in diverse città.

Un dibattito tra cultura, scienza ed economia

Ampio spazio sarà dedicato alla cultura e all'approfondimento scientifico. Tra gli invitati, Elio e Marina Viola, quest'ultima autrice del toccante libro “Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo”, opera arricchita dalla prefazione dello stesso Elio.

Il parterre scientifico vedrà la partecipazione del rinomato virologo Roberto Burioni e del professor Renato Romagnoli, direttore di Chirurgia Generale 2U presso il prestigioso Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero‑universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il dibattito sull'attualità e l'economia sarà animato da figure di spicco del giornalismo italiano: Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; e Nello Scavo, inviato di Avvenire. A completare il quadro, Mariangela Pira, autrice del saggio “24 parole per capire l’economia”, offrirà la sua prospettiva sui temi economici più rilevanti.

Il Tavolo: un mix di comicità e intrattenimento

Come di consueto, la serata si concluderà con l'imperdibile segmento ‘Che tempo che fa – il Tavolo’, un momento di leggerezza e divertimento. Tra i partecipanti confermati, oltre alla già citata Zaynab Dosso, spiccano volti noti del mondo dello spettacolo come Alba Parietti e Diego Abatantuono. Sarà presente anche Giovanni Esposito, uno dei protagonisti della sesta edizione del popolare show “Lol – Chi ride è fuori”.

Il ricco parterre di ospiti al Tavolo includerà inoltre l'iconica Orietta Berti, il comico Paolo Rossi, l'irresistibile Nino Frassica, il trasformista Ubaldo Pantani, l'esperta musicale Mara Maionchi, il celebre intervistatore Gigi Marzullo, il poliedrico Francesco Paolantoni, l'effervescente Signora Coriandoli e l'enigmatico Giucas Casella, promettendo un finale di puntata ricco di risate e sorprese.

L'appuntamento di domenica 19 aprile con ‘Che tempo che fa’ si preannuncia dunque un evento televisivo imperdibile. La formula vincente del programma, che sapientemente mescola politica, spettacolo, cultura e approfondimento scientifico, si conferma ancora una volta, garantendo al pubblico un palinsesto variegato e un'esperienza ricca di stimoli e ospiti di alto profilo.