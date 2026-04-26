La ventiquattresima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’, condotta da Fabio Fazio, andrà in onda sul Nove e in streaming su discovery+ a partire dalle ore 19.30. L'edizione vede protagoniste due figure femminili di grande rilevanza: Silvia Salis, sindaca di Genova, recentemente in copertina su una nota rivista, e Luciana Littizzetto. Quest'ultima, in un'occasione davvero eccezionale, siederà tra gli ospiti per presentare il suo primo romanzo, intitolato ‘Il tempo del la la la’. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e della comicità.

Protagonisti da Cultura, Sport e Spettacolo

Il programma accoglie altre personalità di spicco. Carlo Conti presenterà il suo nuovo libro ‘A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio’ e parlerà del successo di ‘Dalla Strada al Palco Special’, di cui è ideatore.

Per lo sport, sarà ospite Arianna Fontana, l'atleta italiana con più medaglie olimpiche nella storia, pronta a condividere la sua esperienza.

Il fisico Carlo Rovelli illustrerà il suo saggio ‘La cattiva coscienza dei fisici’, dedicato alla storia della bomba atomica. Infine, Roberto Saviano interverrà per la nuova edizione di ‘Gomorra’, a vent'anni dalla sua prima pubblicazione, ripercorrendo l'impatto dell'opera.

Il Tavolo: Musica, Comicità e Grandi Nomi

La serata si chiuderà con l'immancabile ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’, che vedrà la partecipazione di Arianna Fontana e di numerosi volti noti dello spettacolo.

Sul palco, Serena Brancale e Levante si esibiranno live con Delia nel loro nuovo singolo ‘Al mio paese’, in vista dei loro tour.

Tra gli altri ospiti: Brenda Lodigiani (dal ‘GialappaShow’ e futura conduttrice di ‘Bake Off’), Giovanni Esposito, Jo Squillo (da ‘Pechino Express’, celebrando i 45 anni dell'album ‘Girls senza paura’ e i 35 anni di ‘Siamo donne’).

Completano il parterre Orietta Berti, Diego Abatantuono, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella. La varietà degli ospiti conferma la capacità del programma di Fabio Fazio di unire intrattenimento, attualità e approfondimento per un pubblico eterogeneo.