La nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’, in onda mercoledì 29 aprile su Rai 3 alle ore 21.20, si appresta a svelare aggiornamenti sui più complessi misteri di cronaca. Sotto la guida di Federica Sciarelli, il programma si addentra nelle indagini relative ai gialli di Campobasso, Foggia e Milano, offrendo nuove prospettive e testimonianze. L'approfondimento riguarderà la tragica morte di madre e figlia a Campobasso, l'omicidio di un personal trainer a Foggia e la sconcertante profanazione della tomba di un'ex modella a Milano.

Campobasso: il mistero della ricina e le indagini sul 23 dicembre

Il primo caso in esame è la drammatica scomparsa di una madre e di sua figlia a Campobasso, decedute per avvelenamento da ricina. Dopo i risultati del Centro Antiveleni di Pavia, gli inquirenti cercano di capire come la letale sostanza sia entrata nell'abitazione. Le indagini si concentrano sulla sera del 23 dicembre, data cruciale in cui la sorella maggiore, Alice, non era presente a cena con la famiglia. Tutti i dati del suo cellulare sono stati acquisiti e sono ora sotto analisi, considerati un elemento chiave per la ricostruzione degli eventi.

Foggia e Milano: omicidio e profanazione sotto la lente degli inquirenti

La trasmissione si occuperà anche dell'omicidio di Dino Carta, un personal trainer ucciso a Foggia.

Gli investigatori stanno analizzando gli audio registrati da una telecamera di sorveglianza e cercano un uomo e una donna che transitavano nei pressi del luogo del delitto, i quali potrebbero fornire informazioni utili alle indagini. Parallelamente, sarà affrontato il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, un'ex modella uccisa a Milano, il cui corpo è stato mutilato e la tomba violata. Mentre Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario, attende il processo, l'amico che per primo allertò la polizia è stato a lungo ascoltato. Quest'ultimo ha categoricamente respinto ogni accusa di coinvolgimento nella profanazione, sostenendo di essere vittima di un tentativo di incastrarlo.

La puntata di ‘Chi l’ha visto?’ si propone di offrire al pubblico un quadro aggiornato e dettagliato di questi complessi casi, fornendo nuovi spunti alle indagini in corso.