La nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’, in onda su Rai 3, si propone di esplorare temi di stringente attualità, spaziando dall’emergenza della violenza giovanile a intricati casi di cronaca ancora privi di soluzione. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, mantiene il suo impegno nel dare voce alle storie di persone scomparse e nell’analizzare le complesse problematiche sociali che coinvolgono profondamente famiglie e intere comunità.

L’allarme della violenza giovanile al centro di ‘Chi l’ha visto?’

Uno dei fulcri tematici di questa puntata è l’escalation della violenza giovanile, un fenomeno che si manifesta in diverse forme: dagli atti aggressivi tra coetanei, ai conflitti con gli adulti, fino ad arrivare, in alcuni drammatici contesti, a comportamenti di autolesionismo.

Per approfondire questa delicata questione, il programma ospita Alberto Pellai, un medico psicoterapeuta specializzato nell’età evolutiva, il quale da anni si dedica allo studio dei profondi cambiamenti che stanno plasmando le nuove generazioni. Viene evidenziato come, in molti casi, i genitori incontrino notevoli difficoltà nel comprendere il disagio dei propri figli, i quali, talvolta, preferiscono rivolgersi all’intelligenza artificiale in cerca di risposte o conforto, piuttosto che confidarsi con i propri familiari.

Casi irrisolti: da Campobasso a Romina Del Gaudio

La trasmissione torna a occuparsi di alcuni casi di cronaca che continuano a generare interrogativi. Si riaccendono i riflettori sul mistero della mamma e della figlia decedute a Campobasso, una vicenda ancora irrisolta.

Le indagini proseguono con l’audizione di persone che hanno frequentato l’abitazione delle vittime, mentre si attende con particolare attenzione il responso definitivo del Centro Antiveleni di Pavia, chiamato a chiarire la possibile presenza di ricina come causa del decesso. Un altro caso trattato riguarda Andrea Prospero, uno studente ritrovato senza vita in un monolocale a Perugia; il padre del giovane ha espresso apertamente i suoi dubbi sulle ricostruzioni finora emerse, chiedendo chiarezza. Inoltre, viene ripercorsa la dolorosa vicenda di Romina Del Gaudio, la giovane scomparsa da Aversa e il cui corpo è stato ritrovato senza vita a pochi chilometri di distanza ben ventuno anni dopo. Recenti sviluppi investigativi hanno portato alla scoperta di un DNA maschile sulla giacca di Romina, un elemento che potrebbe rappresentare una svolta cruciale e aprire nuove, significative piste d’indagine.

Appelli e il ruolo di servizio per la comunità

Come da tradizione, ‘Chi l’ha visto?’ dedica ampio spazio agli appelli lanciati dai familiari delle persone scomparse, offrendo loro una piattaforma fondamentale per la ricerca. Parallelamente, vengono accolte e verificate le numerose segnalazioni che giungono dal pubblico, confermando il ruolo essenziale del programma come strumento di servizio e supporto concreto per la comunità. La trasmissione si conferma così un punto di riferimento imprescindibile per chi è alla ricerca di risposte e per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla risoluzione di casi ancora aperti e dolorosi.