Ospite a ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo, l’attore e imitatore Claudio Lauretta ha offerto un toccante racconto della sua vita. L’intervista ha ripercorso il suo percorso, dagli anni giovanili e i primi passi nel lavoro, fino al presente, segnato dalla recente e dolorosa perdita del padre. Lauretta ha condiviso le tappe della sua carriera e il valore degli insegnamenti familiari, oggi guida fondamentale nel suo ruolo di genitore.

Dagli inizi come vetraio al successo sul palcoscenico

Claudio Lauretta ha rivelato di aver intrapreso una strada ben diversa dallo spettacolo nei suoi primi anni.

“Io fino a 26 ho fatto il vetraio”, ha raccontato, iniziando giovanissimo e fondando una propria vetreria. Parallelamente, coltivava con ardore la passione per il palcoscenico, esibendosi in sagre e contesti locali. La svolta giunse nel 1994, quando fu notato a un festival di cabaret a Torino, evento che segnò l’inizio della sua ascesa nel mondo dello spettacolo, portandolo a programmi come ‘Striscia la Notizia’. Lauretta ha enfatizzato come determinazione e coraggio di abbandonare una strada sicura per inseguire il sogno siano stati pilastri del suo percorso.

L'eredità morale del padre Domenico e il valore della famiglia

Un momento di grande intensità è stato dedicato al padre, Domenico, scomparso da pochi giorni in seguito a un incidente.

Lauretta ha parlato della perdita con emozione e serenità, rivelando che il giorno prima i suoi genitori avevano festeggiato cinquantasette anni di matrimonio. Questa immagine di unione è per lui un’eredità morale fortissima. “Mi ha insegnato questo. Perché sono 35 anni che sto con mia moglie? Perché me l’ha insegnato mio padre Domenico”, ha affermato, aggiungendo: “In casa siamo sereni perché il giorno prima abbiamo festeggiato, ci siamo detti tutto, non abbiamo lasciato nessuna cosa in sospeso”. Il dialogo ha così fatto emergere il ritratto di una famiglia molto unita, capace di affrontare il dolore con amore e consapevolezza. “Siamo una famiglia che ci vogliamo molto bene”, ha detto, restituendo il senso profondo di un legame costruito sulla presenza e sugli insegnamenti ricevuti.

Il modello paterno e il futuro del figlio Martino

Quel modello paterno, intriso di valori e presenza, guida oggi Claudio Lauretta nel suo essere padre. Parlando del figlio Martino, che studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, Lauretta ha dichiarato: “Sono un papà responsabile, presente perché è stato mio padre con me questo”. Ha spiegato di spronare il figlio a studiare e a credere nel suo percorso, proprio come lui stesso fece quando decise di lasciare una carriera avviata per inseguire lo spettacolo. Questa continuità generazionale nel perseguire le aspirazioni, supportata da un forte legame familiare, è un tema centrale nel racconto.

Claudio Lauretta, attore e imitatore italiano, è divenuto un volto noto al grande pubblico grazie alla sua versatilità e alla partecipazione a programmi televisivi come ‘Striscia la Notizia’. La sua carriera è un esempio di come il talento, unito a una ferrea determinazione, possa portare al successo anche partendo da percorsi professionali distanti dallo spettacolo.