La serata televisiva di martedì 21 aprile 2026 ha visto la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como su Canale 5 imporsi come il programma più seguito. L’incontro calcistico ha catturato l’attenzione di 4.851.000 spettatori, registrando un significativo share del 24%. Questo risultato ha permesso alla rete Mediaset di primeggiare nella fascia della prima serata, superando nettamente la concorrenza delle altre emittenti generaliste.

I risultati della prima serata televisiva

Su Rai 1, la replica dell’episodio ‘Il giro di boa’ de ‘Il Commissario Montalbano’ si è posizionata al secondo posto tra i programmi più visti, con 2.853.000 spettatori e uno share del 16,2%.

A seguire, Rai 2 ha proposto il programma ‘Belve’, che ha interessato 1.761.000 spettatori, pari all’11,4% di share. L’appuntamento con ‘DiMartedì’ su La7 ha raccolto 1.573.000 spettatori e il 9,8% di share. Italia 1 ha trasmesso ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’, seguito da 913.000 spettatori, con il 7,1% di share. Le reti minori hanno visto Rai 3 con ‘FarWest’ ottenere un ascolto medio di 457.000 spettatori (3% di share), mentre Rete 4 con ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 456.000 spettatori, con il 3,5% di share.

Il successo di ‘Affari Tuoi’ nell'access prime time

Nella cruciale fascia dell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 ha registrato un risultato particolarmente positivo. Il game show ha incollato davanti al video 5.590.000 spettatori, raggiungendo un impressionante share del 25,9%.

Il programma ha beneficiato in modo significativo dell’assenza del suo principale competitor, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, che non è andato in onda per lasciare spazio alla diretta della Coppa Italia. Questo scenario ha favorito ulteriormente la performance di ‘Affari Tuoi’, consolidando la sua posizione tra i programmi più seguiti della fascia preserale.

La serata del 21 aprile 2026 ha così confermato il forte interesse del pubblico per gli eventi sportivi di rilievo, in particolare quando coinvolgono squadre di grande richiamo come Inter e Como. Ha inoltre sottolineato come la programmazione strategica delle reti televisive possa influenzare in modo significativo i risultati degli ascolti, determinando il successo dei diversi format proposti.