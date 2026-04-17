La nuova stagione di Cucine da Incubo d’Italia, in onda dal 19 aprile ogni domenica in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, segna il ritorno delle "missioni impossibili" di Antonino Cannavacciuolo. Il rinomato chef, insignito di otto Stelle Michelin in carriera – di cui tre per il celebre Villa Crespi – è nuovamente al timone del programma Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy. Il format mantiene la sua formula collaudata: Cannavacciuolo si dedica a ristoranti italiani sull’orlo del fallimento, collaborando strettamente con gestori e personale per identificare le criticità e implementare soluzioni efficaci.

Nel corso degli episodi, lo chef si impegna nella valutazione diretta del menù, della qualità delle pietanze e dell’efficienza del servizio, immergendosi nelle complesse dinamiche interne dei ristoranti. Spesso, questi locali sono afflitti da conflitti, improvvisazione e una generale disorganizzazione che si riflette sull’esperienza del cliente. Dopo aver individuato le problematiche principali – che spaziano da una deludente offerta culinaria a una gestione inadeguata degli spazi – Cannavacciuolo fornisce consulenze operative e pianifica un completo makeover. Quest’anno, il suo intervento si estende oltre la cucina: la trasformazione degli ambienti vede l’introduzione di un nuovo esperto, Paolo Stella, un designer dal tratto contemporaneo e molto apprezzato anche sui social, che curerà il rinnovamento estetico e funzionale.

Le novità e l’itinerario dell’edizione 2026

L’edizione 2026 di Cucine da Incubo presenta alcune importanti novità. Oltre alla consolidata voce narrante di Christian Iansante, che accompagna il pubblico dall’ottava stagione, l’elemento più rilevante è l’integrazione di Paolo Stella. In qualità di consulente per la ristrutturazione degli spazi, Stella introduce un approccio progettuale innovativo, mirato a coniugare l’identità del locale con un’estetica moderna e una funzionalità ottimale. Il suo compito è trasformare ambienti spesso segnati da anni di incuria e gestione problematica, restituendo loro un’atmosfera contemporanea e accogliente, pensata per la clientela.

Il percorso di Cannavacciuolo in questa stagione si snoda attraverso l’Italia, da nord a sud, toccando diverse località.

Tra le tappe figurano Torre del Greco (Napoli), Prato, Peschiera Borromeo e San Vittore Olona (entrambe nell’hinterland milanese), Jesi e Potenza. In ciascuna di queste realtà, il team di Cucine da Incubo si confronta con situazioni eterogenee: dai ristoranti a conduzione familiare che faticano a innovarsi, a locali avviati con entusiasmo ma che hanno perso la loro identità nel tempo. La strategia di makeover prevede interventi rapidi ma profondi, volti non solo a ripristinare funzionalità e attrattività, ma anche a infondere una maggiore consapevolezza gestionale nello staff. Le sei nuove puntate sono fruibili anche on demand e tramite Sky Go.

Il successo duraturo del format Cucine da Incubo

Sin dalla sua prima messa in onda nel 2013, Cucine da Incubo ha mantenuto un costante successo, grazie al suo approccio diretto e profondamente umano alle problematiche della ristorazione in crisi.

Antonino Cannavacciuolo, con la sua vasta esperienza imprenditoriale e la sua fama di chef stellato, apporta un mix unico di autorevolezza e pragmatismo nelle sue consulenze. Il suo stile, che coniuga fermezza e una spiccata vicinanza emotiva, ha saputo conquistare il pubblico nel corso delle dodici edizioni del programma.

Elemento centrale della narrazione è il "dietro le quinte" delle dinamiche interne dei ristoranti, dove emergono tensioni, il forte desiderio di riscatto e momenti di profonda difficoltà. Al termine di ciascun episodio, i locali vengono presentati completamente rinnovati, sia nell’estetica che nell’organizzazione interna, frutto della sinergia tra lo chef e il designer. Un aspetto cruciale è la nuova consapevolezza che lo staff acquisisce riguardo agli errori passati, unitamente agli strumenti pratici forniti per elevare la qualità del servizio e della cucina.

Questa formula vincente ha consolidato la trasmissione come uno degli appuntamenti più attesi dell’offerta Sky, fidelizzando una vasta e coinvolta comunità di telespettatori.

La stagione 2026 di Cucine da Incubo si conferma, quindi, un punto di riferimento televisivo per gli appassionati di ristorazione, di storie di trasformazione e di riscatto. Il programma continua ad abbracciare l’Italia nella sua interezza, mettendo in luce le diverse realtà locali meritevoli di essere riscoperte e valorizzate.