Torna l'appuntamento settimanale con ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini, che domenica 26 aprile andrà in onda alle ore 17.20 su Rai 1. La trasmissione, realizzata dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, si conferma un punto di riferimento per il pomeriggio domenicale, offrendo al pubblico incontri approfonditi con personalità di spicco del mondo artistico e culturale italiano.

Gli ospiti della puntata: Giancarlo Magalli, Tosca e Massimo Ghini

La puntata del 26 aprile vedrà un parterre di ospiti d'eccezione, pronti a condividere le loro storie e i loro progetti più recenti.

Tra i protagonisti, spicca Giancarlo Magalli, un volto iconico della televisione italiana, la cui carriera si estende per oltre sessant’anni. Magalli ha lasciato un segno indelebile nel panorama dello spettacolo come autore, conduttore e attore, diventando una figura di riferimento per intere generazioni di telespettatori.

Al suo fianco, sarà presente Tosca, apprezzata cantante dalla voce intensa e attrice di talento. L'artista presenterà il suo ultimo lavoro discografico, l'album di inediti intitolato ‘Feminae’, un progetto interamente dedicato all'universo femminile, che promette di emozionare il pubblico con le sue sonorità e i suoi testi profondi.

Completa il trio di ospiti Massimo Ghini, attore di grande esperienza e versatilità.

Ghini è atteso prossimamente nelle sale cinematografiche con il nuovo film di Pupi Avati, ‘Nel tepore del ballo’. La pellicola narra la complessa vicenda di un celebre conduttore televisivo che, all'apice della sua carriera, si trova improvvisamente travolto da un inatteso scandalo finanziario, offrendo spunti di riflessione sulla fragilità del successo.

Il format di ‘Da noi… a ruota libera’ e il ruolo di Francesca Fialdini

Il programma ‘Da noi… a ruota libera’ si distingue per la sua formula che combina approfondimento e racconto, creando uno spazio intimo dove i personaggi del mondo dello spettacolo possono aprirsi e condividere liberamente le proprie esperienze, sia personali che professionali.

L'obiettivo è offrire al pubblico una prospettiva autentica e meno convenzionale sui volti noti della televisione, del cinema e della musica.

La conduzione di Francesca Fialdini è un elemento chiave del successo della trasmissione. Con il suo stile diretto e accogliente, la giornalista e conduttrice riesce a guidare le conversazioni con sensibilità e professionalità, instaurando un dialogo genuino con gli ospiti. La sua capacità di alternare momenti di leggerezza a riflessioni più intime, mantenendo sempre un tono rispettoso e coinvolgente, rende ogni puntata un'esperienza televisiva ricca e stimolante.

Francesca Fialdini: un profilo professionale

Francesca Fialdini è riconosciuta come una delle giornaliste e conduttrici televisive più apprezzate del panorama italiano.

La sua carriera è costellata da numerose esperienze in programmi di intrattenimento e di approfondimento su Rai 1, dove ha saputo distinguersi per la sua professionalità e l'abilità di creare un dialogo autentico con gli interlocutori. La sua presenza scenica e la sua empatia la rendono una figura di spicco nel panorama televisivo attuale.