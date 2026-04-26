Una nuova e ricca puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, attende il pubblico di Rai 1 domenica 26 aprile. A partire dalle ore 14:00, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, il programma offrirà un pomeriggio all’insegna della musica, dei racconti e dell’attualità, con un parterre di ospiti d’eccezione e la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

I Pooh celebrano 60 anni di carriera

L’apertura della trasmissione sarà dedicata ai Pooh, la storica band italiana che presenterà in studio “Pooh 60: La nostra storia”. Questa raccolta celebrativa ripercorre i sessant’anni di carriera del gruppo, che si esibirà proponendo alcuni dei suoi successi più amati e intramontabili, regalando al pubblico un momento di grande musica e ricordi.

Sal Da Vinci e Patty Pravo: voci e storie

Il salotto di Mara Venier accoglierà anche Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026. L’artista si racconterà in un’intervista che spazierà dalla sua intensa carriera alla vita privata, per poi esibirsi con la sua hit “Per sempre sì”. Questo brano, dopo aver conquistato l’Ariston, rappresenterà l’Italia alla 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna. Spazio anche a Patty Pravo, che presenterà il suo brano “Opera”, già in gara al Festival di Sanremo, tratto dall’omonimo nuovo album della cantante, portando sul palco la sua inconfondibile presenza scenica e la sua lunga esperienza artistica.

Attualità e intrattenimento: da Mastroianni al gioco telefonico

Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno approfondiranno i fatti salienti della settimana, commentandoli insieme a due firme del giornalismo come Giovanna Botteri e Candida Morvillo. Per un momento dedicato al grande cinema italiano, Enzo Miccio offrirà un ritratto di Marcello Mastroianni, ripercorrendo gli amori più significativi della sua vita. Infine, Teo Mammucari animerà il pomeriggio con il coinvolgente gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, offrendo un’occasione di interazione diretta con il pubblico da casa.

La puntata si configura così come un appuntamento imperdibile, un connubio equilibrato di musica d’autore, interviste esclusive, approfondimenti sull’attualità e momenti di puro intrattenimento, confermando la formula vincente di Domenica In.