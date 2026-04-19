Torna l'appuntamento con ‘Domenica In’, il celebre programma di Rai1 condotto da Mara Venier, che si preannuncia ricco di ospiti e contenuti diversificati. La puntata vedrà la conduttrice affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a esplorare un ampio ventaglio di temi che spaziano dalla musica all'attualità, fino alle storie personali più toccanti.

Musica e racconti di vita

Il palco di 'Domenica In' accoglierà Marco Masini, che offrirà al pubblico una suggestiva performance in versione piano e voce. L'artista ripercorrerà alcuni dei suoi successi più amati e presenterà il nuovo singolo ‘Di Più’, estratto dal suo ultimo lavoro discografico intitolato ‘Perfetto imperfetto’.

Un momento dedicato alla musica d'autore e all'evoluzione artistica del cantautore.

Spazio anche ai racconti di vita con Elisa Isoardi, che si confiderà con Mara Venier. L'intervista approfondirà il suo percorso professionale e gli aspetti più intimi della sua vita privata, ponendo l'accento sul profondo legame con la madre Irma e sul rapporto speciale che la unisce al fratello Domenico. Sarà un'occasione per conoscere meglio la conduttrice.

Un momento di grande commozione sarà dedicato a Sandro Giacobbe, il cui ricordo sarà affidato alla moglie Marina Peroni. La signora Peroni rievocherà la lunga e intensa storia d’amore che l'ha legata all'artista per oltre quindici anni, fino alla sua scomparsa avvenuta lo scorso dicembre all’età di settantasei anni.

Un omaggio sentito a una figura indimenticabile della musica italiana.

La musica continuerà a essere protagonista con altri artisti: Dolcenera presenterà in studio il suo nuovo singolo ‘My Love’, mentre Michele Bravi regalerà un'interpretazione emozionante di ‘Genitore 3’, uno dei brani più significativi contenuti nel suo recente album ‘Commedia musicale’. Due momenti dedicati alle nuove proposte discografiche e all'espressione artistica contemporanea.

Attualità, celebrazioni e intrattenimento

La trasmissione non mancherà di affrontare temi di stretta attualità. Mara Venier e Tommaso Cerno, insieme a Salvo Sottile e altri ospiti, si confronteranno sulla drammatica vicenda di Massa e sulla tragica morte di Giacomo Bongiorni, deceduto in seguito a una violenta aggressione.

Un segmento dedicato alla cronaca e alla riflessione su eventi che hanno scosso l'opinione pubblica.

Proseguirà inoltre il suggestivo percorso celebrativo dedicato ai "50 anni di Domenica In". Questa settimana, Pino Strabioli guiderà il pubblico attraverso un viaggio nel tempo, ripercorrendo l’edizione storica del 1985/1986, all'epoca condotta dall'indimenticabile Mino Damato. Un'occasione per riscoprire momenti iconici della televisione italiana.

Non mancheranno poi momenti di approfondimento culturale e di leggerezza. Enzo Miccio si dedicherà al racconto della fascinosa storia d’amore che unì due figure leggendarie come Gianni Agnelli e Marella Caracciolo. Per un tocco di spensieratezza, Teo Mammucari condurrà il divertente gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’, coinvolgendo i telespettatori in un momento di puro intrattenimento.

La puntata si conferma così un appuntamento imperdibile, grazie alla sua capacità di mescolare sapientemente musica, attualità e storie personali. La varietà degli argomenti e la presenza di ospiti provenienti da ambiti diversi ribadiscono la formula vincente di ‘Domenica In’, che continua a rappresentare un punto di riferimento per il pubblico del pomeriggio televisivo, mantenendo un forte legame con le emozioni e gli interessi degli spettatori.