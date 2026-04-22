A pochi minuti dalla fine della registrazione di Uomini e donne in cui hanno annunciato il loro fidanzamento, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno postato la loro prima foto di coppia sui social. La dama ha scattato un selfie con il compagno in camerino e lo ha pubblicato accompagnandolo con una dolce dedica.

La scelta in studio tra le polemiche

Nel corso delle riprese di U&D del 21 aprile si è parlato per quasi un'ora di Elisabetta e Sebastiano, in particolare del ritorno di fiamma che c'è stato tra loro ad un paio di settimane di distanza dal fidanzamento di lui con Simona.

Le anticipazioni del web svelano che i due sono stati molto criticati per le tempistiche con le quali si sono riavvicinati, anzi gli opinionisti si sono detti convinti che nell'ultimo periodo entrambi avrebbero preso in giro tutti frequentando altre persone pur provando ancora un sentimento.

Secondo Gianni e Tina, infatti, la dama e il cavaliere avrebbero finto sin dall'inizio e il colpo di scena degli ultimi giorni sarebbe stato architettato per far parlare di loro sia in studio che sui social.

La felicità nei camerini di U&D

Elisabetta e Sebastiano non si sono lasciati intaccare dalle critiche che hanno ricevuto in studio, e la prova di ciò è la foto che hanno pubblicato dopo la registrazione.

"Finalmente noi", hanno scritto la dama e il cavaliere d U&D sotto ad un selfie che si sono scattati in camerino dopo aver detto addio al programma grazie al quale si sono conosciuti.

I protagonisti del trono Over hanno deciso di accompagnare questa prima dedica social con il brano Amici mai di Antonello Venditti.

Le altre anticipazioni

Elisabetta e Sebastiano sono stati i protagonisti assoluti della registrazione di U&D del 21 aprile, ma anche altri componenti del parterre sono finiti al centro dell'attenzione.

Marco, ad esempio, ha dovuto rispondere all'accusa di una signora che sostiene di aver avuto una relazione con lui fino a poco tempo fa; questa segnalazione non ha fatto piacere a Cinzia, che si è presa del tempo per decidere se accettare la proposta di fidanzamento che il cavaliere le ha fatto davanti a tutti.

Nel corso delle riprese, infine, Nicola e Giada hanno interrotto la conoscenza e poi hanno lasciato il programma (separatamente, non in coppia).