Emma Marrone ha replicato al veleno alla teoria formulata nel web dagli utenti, ossia di essere ricorsa ad un farmaco per la salute allo scopo di apparire dimagrita, rispetto al contenuto di un post contenente uno scatto della sua ritrovata forma fisica.

Ma la risposta di Emma Marrone non si é fatta attendere.

Emma, il nuovo scatto sensuale divide i fan sui social

La salentina ha infatti ribattuto a tono, in replica al j'accuse ricevuto sotto lo scatto che la immortala in lingerie e in una forma fisica perfetta.

"Commento da s**onza”, ha ribattuto nel dettaglio l'artista cantautrice.

Ma non é tutto. Marrone ha tenuto inoltre a chiarire nella risposta sui social che la nuova immagine di sé sia il risultato di un impegno duraturo portato avanti tra un piano di alimentazione equilibrato e un duro allenamento costante. Non a caso lo scatto sensuale dell'artista ha raccolto anche il feedback positivo dei fan di Marrone.

Marrone papabile protagonista a Sanremo 2027

Inoltre, anche dal punto di vista artistico la cantante ha recentemente stupito gli internauti, annunciando le date ufficiali del nuovo tour che avrà partenza nel corso della prossima estate 2026. Le date dei concerti live potrebbero anticipare un possibile coinvolgimento della cantante al Festival di Sanremo 2027. Si farebbe insistente la voce secondo cui Emma potrebbe rivelarsi una possibile co conduttrice chiamata al nuovo ruolo televisivo dall'ex Stefano De Martino al Festival di Sanremo, che nel nuovo anno sarà diretto e condotto da quest'ultimo.

Dal punto di vista musicale, il 13 marzo 2026, è uscito il nuovo singolo dal titolo "Vacci piano", una collaborazione inedita che Emma ha registrato con il rapper Rkomi. Questo singolo segue il successo di "Brutta storia", che Emma ha pubblicato a fine 2025.

Ma non é tutto, per ciò che concerne i possibili progetti futuri. È prevista l'uscita di un nuovo album di inediti nel corso del 2026, anticipato proprio dai recenti singoli.