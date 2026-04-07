Il 7 aprile 2026 segna l’arrivo di Espn su Disney+ in Europa, Italia inclusa tra i 53 Paesi. Questa espansione rafforza l’offerta sportiva della piattaforma, portando Disney+ a operare in circa 100 mercati globali con un’unica app per intrattenimento e sport in diretta.

Gli abbonati europei e in selezionati mercati dell’Asia‑Pacifico avranno accesso a programmi sportivi Espn in lingua inglese. Per il pubblico italiano, questa novità arricchisce il catalogo sportivo.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai vertici di Disney+. Alisa Bowen, presidente di Disney+, ha sottolineato l’importanza dello sport nel catalogo e il consolidamento del successo.

Freddy Rolon, Head of Global Sports & Talent Office di Espn, ha evidenziato un “nuovo, entusiasmante passo avanti” nell’impegno verso gli appassionati.

L’offerta sportiva di Espn su Disney+

La programmazione iniziale include eventi sportivi in diretta, show, film e documentari. Nel prossimo anno, l’offerta si amplierà con migliaia di eventi in diretta, tra cui le partite della Nba e della Nhl, disponibili dalla stagione 2026‑27.

Gli sport universitari americani, con i campionati Ncaa, ricevono ampia copertura. Gli abbonati potranno seguire la celebre March Madness (maschile e femminile), la stagione regolare di basket universitario e i tornei di conference. Il palinsesto include anche il college football e il College Football Playoff.

Saranno inoltre disponibili la collezione di documentari “30 for 30” di Espn e programmi in studio come Espn Fc.

March Madness 2026: evento esclusivo in Italia

In concomitanza con il lancio europeo di Espn, Disney+ trasmetterà integralmente le 134 gare della March Madness 2026 di NCAA. L’evento, dal 17 marzo al 7 aprile, rappresenta una prima volta assoluta per il mercato italiano e continentale. Il torneo, con produzione e commento a cura di Espn, sarà interamente visibile in diretta per gli abbonati italiani.

L’accesso ai contenuti sportivi Espn, inclusi March Madness, Nba e Nhl, è garantito con i piani Disney+: Standard con pubblicità (6,99 euro/mese), Standard (10,99 euro/mese o 109,90 euro/anno) e Premium (15,99 euro/mese o 159,90 euro/anno). I piani sono senza vincoli di durata.