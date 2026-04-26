Dalla Turchia arrivano importanti colpi di scena sui nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. Dopo il matrimonio di Ender e Kaya, Sahika inventa un piano per sabotare il viaggio di nozze tra il fratello e la sua "rivale" di sempre. In Italia gli spettatori stanno assistendo al riavvicinamento dei due professionisti, mentre in Turchia i novelli sposi sono pronti a partire per la luna di miele.

La trama dei nuovi episodi di Forbidden Fruit 3

Le anticipazioni che arrivano dalla Tuchia di Forbidden Fruit 3 sono ricchi di colpi di scena, al punto che parlano di Ender e Kaya coronare il loro sogno d'amore con il matrimonio.

I litigi tra i due però non tardano ad arrivare, poiché Ender va su tutte le furie quando scopre che suo marito ha permesso a Sahika di tornare a vivere a casa loro: la dark lady era pronta a mandare in carcere Yigit. Mentre la donna si appresta ad abbandonare il tetto coniugale, Kaya ferma la consorte dicendole di non riuscire a vivere senza di lei e quindi la convince a restare.

Nel momento in cui la coppia sembra essersi ritrovata, Sahika ci mette lo zampino per farli nuovamente litigare. Ender e Kaya infatti, si trovano a vivere un momento di intimità ma vengono interrotti dalla sorella di lui. A quel punto Nadir decide di regalare un viaggio alle Maldive per far vivere alla sua socia e al suo avvocato una luna di miele da favola.

Anche questa volta però Sahika escogita un piano per sabotare il viaggio di nozze: la donna infatti, trova il passaporto della "cognata" e lo stralcia. Dunque Ender deve rinunciare al viaggio essendo a pochi giorni dalla partenza. Nonostante lo zampino della donna, Kaya decide di organizzare un breve viaggio in Turchia per avere un momento d'intimità con sua moglie.

Dove e quando vedere la soap

È possibile seguire la tv soap targata Mediaset, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 14:10 (dopo Beautiful), il mercoledì va in onda la puntata serale alle 22 circa (dopo La Ruota della Fortuna), mentre nel week end l'appuntamento è fissato alle 14:30.

Tutti coloro che intendono seguire gli episodi di Forbidden Fruit 3, possono farlo anche in streaming in modo del tutto gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.