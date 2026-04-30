Da domenica 3 a sabato 9 maggio su Canale 5 sono pronti a tornare i nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. La soap turca vede Yildiz scoprire il tradimento del marito, ma nonostante tutto l'uomo cerca di negare. Intanto Yygit vuole lasciare la Turchia per terminare gli studi in Europa, ma la compagna Lila sembra non peccare d'entusiasmo per la scelta del fidanzato.

Anticipazioni Forbidden Fruit 3

Le anticipazioni di Forbidden Fruit 3, vedono Yildiz e Halit ai ferri corti. Ender tramite Carner scopre che l'uomo tradisce la moglie con Leyla, ma inizialmente decide di restare in silenzio.

In un secondo momento Yildiz decide di seguire il marito e lo trova in compagnia dell'amante, così tra i due scoppia una lite furibonda in quanto l'uomo continua a negare nonostante sia stato colto in flagrante. A quel punto Yildiz intende lasciare la villa coniugale insieme al piccolo Halit Can e arriva a chiedere il divorzio al marito. Per quanto riguarda Leyla, la donna sembra essere più gelosa della moglie di Halit al punto che arriva a dire all'uomo di volersi fare da parte per non creargli problemi con la famiglia. Nadir invece sembra essere intenzionato a corteggiare Leyla, ma quest'ultima sembra prendere le distanze dall'uomo.

Yigit invece decide di proseguire gli studi lontano dalla Turchia, ma Lila non sembra accogliere con entusiasmo la decisione del compagno per paura che in Europa possa innamorarsi di un'altra donna e dimenticarla.

Cambio di programma per la soap Mediaset

I nuovi episodi della tv soap turca vanno in onda dal 3 al 9 maggio 2026 su Canale 5 a partire dalle ore 14:15.

Tuttavia Mediaset ha deciso di mandare in onda Forbidden Fruit 3 nel prime time anche giovedì 7 maggio alle ore 21:45 circa (subito dopo la messa in onda de La Ruota della Fortuna).

Inoltre è possibile seguire la serie in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Il commento degli utenti del web

Su X, non sono mancate i commenti degli amanti della soap turca.

Un utente ha detto: "Ma posso dire che tutti questi intrecci mi hanno stancato?". Un altro utente invece ha commentato: "È tutto un caos, ma sinceramente mi piace". Un ulteriore utente ha affermato: "Sono contenta che Yildiz non sia disposta a tornare sui suoi passi con quel traditore seriale". Un altro utente ha commentato: "Ma che razza di amica è Ender che sta zitta con Yildiz dopo aver scoperto il tradimento di Halit?". Infine c'è chi ha commentato: "Halit merita di rimanere solo".