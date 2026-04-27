Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit che verranno trasmessi da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026, Nadir oltre a offrire un lavoro in televisione a Yildiz, non perderà tempo per chiederle la mano, quando saprà che ha divorziato dal suo nemico Halit.

Zerrin mette in guardia Yildiz dopo essere tornata a Istanbul

Halit finirà in bancarotta, a causa di un investimento andato male all’estero.

Nel contempo, Leyla non nasconderà la sua gelosia, appena scoprirà che il suo amante Halit ha organizzato una festa di compleanno per l’ex moglie Yildiz.

La segretaria sembrerà intenzionata a vendicarsi. Ben presto, Halit avrà l’ennesimo litigio con Yildiz, e la situazione precipiterà, quando Leyla gli dirà di voler mettere fine alla loro relazione clandestina.

Spazio anche a Ender e Kaya, che riusciranno a convincere il figlio Yigit a continuare gli studi in Svizzera.

Sempre a proposito di Ender, sceglierà di non rivelare a Yildiz che Halit la tradisce con Leyla. Tuttavia, a mettere in guardia Yildiz sul probabile tradimento del marito ci penserà Zerrin, dopo essere tornata a Istanbul.

Erim e Halit chiariscono, Lila vede Yigit con un’altra donna

Successivamente, Erim avrà un chiarimento con suo padre Halit, tramite una conversazione telefonica.

Yildiz invece, racconterà la sua storia in un’intervista che rilascerà a Zeynep.

Per terminare, Nadir chiederà a Yildiz di lavorare in una sua trasmissione televisiva come conduttrice del meteo, e le farà anche una proposta di matrimonio. Lila invece, rinuncerà a fare una sorpresa a Yigit, appena lo vedrà in aeroporto in compagnia di un’altra donna.

Riepilogo: Nadir si è vendicato di Halit

Appena è tornato in libertà, Nadir ha rimesso piede a Istanbul per farla pagare al suo ex socio Halit, colpevole di averlo pugnalato alle spalle in passato. Per cominciare, l’imprenditore ha preso il controllo delle azioni della Holding Argun e ha sabotato gli affari del suo nemico. In seguito, Nadir ha deciso di corteggiare Yildiz, per continuare a rovinare la vita al suo rivale. Nello specifico, anni prima, Halit aveva fatto finire Nadir in carcere, per dei presunti affari illeciti.