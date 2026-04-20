Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2026, Halit Argun (Talat Bulut) avvierà una relazione extraconiugale con la sua segretaria Leyla Yaman (Tuvana Türkay). Con il suo cambio di atteggiamento, l’imprenditore finirà per scatenare la gelosia della moglie Yildiz Yilmaz (Ede Ece), la quale continuerà a chiedersi se il marito la stia davvero tradendo con un’altra donna.

Yildiz riceve un contratto di lavoro, Yigit litiga con Lila

Selim offrirà un contratto televisivo a Yildiz, dopo averla vista sui social. A quel punto, la giovane cercherà di invitare l’attore Enis Arikan nel suo canale online come ospite, quando lo vedrà in un ristorante.

Intanto, Yigit andrà su tutte le furie, dopo essere stato offeso da Halit, e abbandonerà Lila in autostrada a seguito di un litigio. Appena tornerà a casa accompagnata dalla polizia, la giovane si sfogherà con la sua famiglia.

Halit regala una casa alla sua amante Leyla

Nel contempo, dopo essere tornata a Istanbul, Zerrin confiderà a Zehra di essere convinta che il suo ex marito Halit abbia intrapreso una tresca clandestina con la sua nuova segretaria Leyla. Sarà proprio così, visto che Argun regalerà una casa alla sua amante Leyla, per poter stare in sua compagnia anche dopo il lavoro.

L’uomo d’affari desterà dei sospetti alla moglie Yildiz, quando non farà rientro alla villa con la scusa di avere degli impegni lavorativi, per trascorrere la notte con Leyla.

Riepilogo: Yildiz ha visto Halit e Leyla insieme in delle fotografie

In precedenza, Yildiz ha ricevuto delle fotografie in forma anonima che ritraevano Halit e Leyla insieme. Dopo essersi ingelosita, la ragazza è stata determinata a scoprire se il marito si sia innamorato di un’altra, contando sull’aiuto di Zehra. Inoltre, Yildiz è finita in carcere proprio insieme alla figliastra Zehra, durante una retata nel casinò di Nadir. Dopo essere tornata in libertà grazie all’intervento del marito Halit, Yildiz ha puntato il dito contro Ender, con la convinzione che ci sia il suo zampino con il suo arresto. In seguito, Leyla ha cominciato a catturare l’attenzione di Halit, il quale l’ha invitata a cena fuori.