Le ultime anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano una svolta drammatica che segnerà l'uscita di scena di uno dei protagonisti della serie: la morte di Halit Argun. Tutto avrà inizio con un matrimonio di vendetta tra l'imprenditore ed Ender, una mossa che colpirà Yildiz, privata della custodia del piccolo Halit Can e costretta a vivere lontana da lui in totale povertà. La tensione raggiungerà il culmine tra le mura della villa dove, durante un tentativo disperato di Yildiz di riabbracciare suo figlio, scoppierà una colluttazione. In questo scenario di caos, che coinvolgerà anche Ender e Sahika, Halit perderà l'equilibrio precipitando dalle scale.

L'impatto sarà fatale, portando alla sua morte.

Il matrimonio tra Halit ed Ender scatena il caos: Yildiz perde il figlio

Tutto avrà inizio con il matrimonio tra Halit ed Ender, un’unione che non ha nulla a che vedere con l’amore, ma che nasce solo dal desiderio di vendetta di Halit, che crederà che Yildiz abbia una relazione con un altro uomo. Da quel momento, per Yildiz cambierà tutto e si vedrà portare via il piccolo Halit Can. A causa di un provvedimento del tribunale che le impedisce di avere una casa stabile, Yildiz sarà costretta a tornare alla sua vita di quartiere, costretta a vivere lontano da suo figlio.

Yildiz scoperta alla villa: la reazione di Halit Argun

Tuttavia Yildiz, con l'aiuto della fedele domestica Aysel, riuscirà a intrufolarsi nella villa per vedere il suo bambino.

Halit scoprirà l'intrusione e perderà completamente il controllo.

Tutto degenererà in uno scontro violento che coinvolgerà le tre donne più importanti della sua vita: Yildiz, colta sul fatto mentre cercherà di stare con suo figlio; Ender e Sahika, arrivate alla villa per affrontare Halit e impedirgli di consegnare il potere aziendale al genero Mert.

Halit muore dopo una lite, precipita dalle scale

Mentre Halit tenterà di scagliarsi contro Yildiz, scoppierà una colluttazione tra le tre donne e l'imprenditore. In pochi secondi, Halit perderà l’equilibrio e cadrà dalle scale.

L'impatto sarà fatale: il patriarca della famiglia Argun morirà improvvisamente, lasciando le tre donne immobili davanti al suo corpo senza vita.

Yildiz, Ender e Sahika si ritroveranno costrette a proteggere un segreto: la verità su ciò che è realmente accaduto su quelle scale.