La quarta stagione di Forbidden Fruit promette colpi di scena esplosivi, intrighi senza limiti e un finale che cambierà tutto. Se pensavi di aver visto il peggio, preparati: quello che sta per accadere supera ogni aspettativa.

Halit vuole Yıldız… ma non tutto va come previsto

Dopo aver riconquistato la sua fortuna, Halit è determinato a riprendersi anche l’amore di Yıldız. Il suo obiettivo è chiaro: riconquistarla e risposarla.

Ma c’è un problema… enorme. Yıldız è sempre più confusa dai suoi sentimenti per Kerim, un affascinante uomo d’affari entrato nella holding con secondi fini tutt’altro che limpidi.

Tra passione e sospetti, la situazione sfugge rapidamente di mano.

Ender colpisce ancora: vendetta servita fredda

Nel frattempo, Ender dimostra ancora una volta di essere una maestra della manipolazione. Grazie alle prove che fornisce a Halit, riesce a far emergere il legame tra Yıldız e Kerim.

La reazione? Devastante.

Per vendicarsi, Halit prende una decisione scioccante: sposare di nuovo Ender. Una mossa che ribalta completamente gli equilibri e accende nuove rivalità.

Intrighi e divorzi: Şahika distrugge tutto

Come se non bastasse, Şahika entra in scena con piani ancora più oscuri. I suoi intrighi portano alla rottura definitiva tra Kaya ed Ender, culminando in un doloroso divorzio.

Ma Şahika non si ferma: il suo obiettivo è il potere assoluto nella società… e fare breccia nel cuore di Halit.

La tragedia che cambia tutto: Halit muore!

Il momento più sconvolgente della stagione arriva all’improvviso.

Durante una violenta colluttazione, Halit cade dalle scale e muore. Una scena drammatica che segna un punto di non ritorno nella serie.

Le principali sospettate? Le tre donne più vicine a lui.

Invece di accusarsi a vicenda, però, decidono di allearsi per nascondere la verità sull’incidente. Un patto pericoloso che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Nuovi equilibri nella quarta stagione: arriva Hasan Ali

Con la morte di Halit, entra in gioco Hasan Ali Kuyuc, un potente imprenditore che diventa il nuovo socio di maggioranza della holding.

Il suo arrivo cambia completamente le dinamiche di potere… e introduce una nuova storia d’amore.